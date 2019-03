Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANAF apeleaza la metode din perioada comunismului pentru a reusi sa colecteze cat mai repede si mai multi bani de la datornici. Acestia au dreptul sa ceara aceste informatii mai ales in cazul persoanelor suspectate ca au surse de venit nedeclarate.

- ANAF a declanșat o acțiune puternica de control in scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscal. Inspectorii promit ca masurile vor continua in perioada urmatoare. Inspectorii ANAF au aplicat 61 de amenzi in valoare de peste 1,6 milioane de lei in prima luna de derulare a operatiunii Tomis, in perioada…

- Inspectorii ANAF au aplicat 61 de amenzi in valoare de peste 1,6 milioane de lei in prima luna de derulare a operatiunii Tomis, in perioada 25 ianuarie - 25 februarie, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis, luni, AGERPRES. Principalele categorii…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala vrea sa incheie razboiul cu romanii și cu firmele care au impozitele neplatite. Inspectorii vor incerca sa gaseasca o alta soluție pentru vinovați, in loc sa ii execute silit.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a anuntat miercuri ca a demarat operatiunea “Iceberg” – o ampla actiune de verificare fiscala a celor mai mari companii – acoperind toate domeniile de activitate economica din Romania, se arata intr-un comunicat al ANAF, informeaza AGERPRES . Operatiunea “Iceberg”…

- Cei de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut recent un anunț ce aduce o adevarata ușurare pentru numeroși romani! Cetațenii scapa de anumite obligații și de amenzi! Despre ce schimbare este vorba și ce trebuie sa faci?

- Cei de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut recent un anunț ce aduce o adevarata ușurare pentru numeroși romani! Cetațenii scapa de anumite obligații și de amenzi! Despre ce schimbare este vorba și ce trebuie sa faci?

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi in valoare de aproximativ 300.000 de lei pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare si de siguranta a alimentelor, in urma controalelor efectuate la finele lunii noiembrie si inceputul unii decembrie, se arata intr-un comunicat de presa ...