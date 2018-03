Stiri pe aceeasi tema

- Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip, va avea loc duminica, 25 martie 2018, in stațiunea Mamaia. Pana la ora actuala, peste 1.000 de sportivi din Romania și din alte țari s-au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre și alte cateva…

- Gareth Southgate, selectionerul Angliei, a declarat ca el si jucatorii sai isi doresc sa mearga la Cupa Mondiala de fotbal care va avea loc in aceasta vara, in ciuda contextului politic tensionat intre Marea Britanie si Rusia, gazda competitiei. "Noi ne dorim sa participam la Cupa Mondiala, chiar daca…

- FCSB a invins-o pe FC Viitorul cu scorul de 2-1 (2-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de fotbal.Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Constantin Budescu (32) si Marko Momcilovic (39), in timp ce pentru oaspeti a inscris…

- Petre Apostol Dupa performanta de a se califica la Jocurile Olimpice de Tineret, la gimnastica ritmica, sportiva Denisa Stoian, de la CSM Ploiesti, va participa, din nou, la un concurs international, de data aceasta alaturi de colega sa de la clubul prahovean, Miruna Ciocirlan. Gimnastele junioare de…

- Unul dintre cele mai mari site-uri despre pariuri sportive din Europa a trecut printr-un proces de rebranding pentru a se alinia tendintelor pietei de pe continent. Majoritatea tarilor din Europa fie si-au reglementat deja domeniul pariurilor online, fie sunt in proces de reglementare, lucru…

- DEKALB® a lansat in Romania platforma digitala SMART, care vine in ajutorul fermierilor cu o serie de soluții inovatoare pentru creșterea producției de porumb pe aceeași suprafața. Cu ajutorul DEKALB SMART, fermierii beneficiaza de recomandari privind alegerea hibridului de porumb in funcție de tipul…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) din Republica Moldova, listat la jumatatea lunii februarie la Bucuresti, a inregistrat anul trecut vanzari de 147 milioane lei, in crestere cu 38%, in timp ce profitul net s-a majorat cu 37%, la 32 milioane lei, potrivit datelor financiare preliminare. …

- Conform sursei, la meciul dintre cele doua formatii a fost prezent si presedintele FIFA, Gianni Infantino, alaturi de ministrul iranian al sportului, Masoud Soltanifar. Potrivit unei agentii de presa iraniene citata de BBC, cele doua nu au fost arestate ci retinute temporar, fiind eliberate…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Autoritațile argentiniene au confirmat autenticitatea fotografiilor publicate anterior, care apar in dosarul penal privind canalul de livrare a drogurilor prin intermediul Ambasadei Rusiei de la Buenos Aires. In imaginile oferite de Jandarmeria din Argentina este vizibil numarul de bord al aeronavei…

- Noi detalii in cazul contrabandei cu cocaina din Argentina in Europa prin intermediul serviciului de curierat al ambasadei Federației Ruse de la Buenos Aires, implicate fiind serviciile secrete de la Moscova.

- Autoritațile argentiniene au anunțat ca au descoperit un plan prin care ambasada Rusiei din Buenos Aires era folosita ca sa fie introduse 389 de kilograme de cocaina in Europa, relateaza argentina.gob.ar.

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- Sase lucrari ale unor artisti din Spania, Italia, Rusia, Germania, China si Romania au fost selectate, in urma unui open call lansat la inceputul anului, in finala concursului de video mapping Spotlight care se va desfasura in perioada 12-15 aprilie in cadrul festivalului Spotlight - Bucharest International…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Modelul Victoria Lopyreva, fosta Miss Russia, a plecat la Buenos Aires pentru a participa la o serie de evenimente arondate Turului de promovare a marii competiții fotbalistice care va avea loc in Rusia, in vara acestui an.

- Romania a urcat opt poziții in Bloomberg Misery Index, un clasament care masoara randamentul economiei pe baza datelor legate de inflație, prețuri și șomaj. Potrivit specialiștilor americani, cea mai mare problema pentru țara noastra, dar și pentru statele din zona, este reprezentanta de inflație. Revista…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Industria de transport aerian civil din Rusia este considerata cea mai periculoasa din Europa – sunt mai ales riscante zborurile efectuate de transportatorii aerieni regionali. Pentru a nu-i speria pe fanii de fotbal sa vina la Cupa Mondiala din 2018 in Rusia, in ajutorul aviatiei ruse ar trebui sa…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Aproape trei sferturi dintre cumparatorii europeni aleg sa faca achizitii online de la comercianti internationali, in timp ce aproximativ jumatate dintre utilizatorii de smartphone au realizat plati prin telefon, arata rezultatele studiului anual UPS Europe Pulse of the Online Shopper pe 2017, dat luni…

- La Koln, Germania, compania romanesca SIMEX a primit vizita oficiala a unei delegatii din partea Centrului Expozitional "Exportsentr" din Moscova, Federatia Rusa, condusa de d-na Tatiana Anatolevna Samuseva. Motivul vizitei: din ce cauza in ultimii 3 ani fabricile romanesti de mobila nu mai participa…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Comisia Europeana i-a convocat marti, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv Romania, la un "summit" pe tema calitatii aerului. Aceasta este "ocazia ultimei sanse sa gaseasca solutii", a precizat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene. Germania, Spania,…

- Anul acesta, printre semifinaliștii de la Eurovision 2018 se numara și un argentinan care se declara indragostit de Romania. Acum 7 ani, Lucas Molina a ajuns la noi in țara printr-o intamplare și nu a mai vrut sa plece. Argentinianul a facut echipa cu Eduard Santha și impreuna spera sa reprezinte Romania…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la o retea de traficanti de persoane care racolau tinere si apoi le obligau sa se prostitueze Italia, Spania, Germania, Austria si Belgia. Descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Bacau si Dolj.

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Romania – Suedia, amical in martie! E prima data cand nordicii ne viziteaza dupa coșmarul din 1994. La 24 de ani distanța de la celebrul meci de la Cupa Mondiala din SUA 1994, cand Ravelli și Kenneth Andersson ne-au rapit bucuria unei semifinale cu Brazilia, nordicii vor veni in țara noastra. Echipa…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…

- Fotocredit: Dacia Dacia a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul de la Mioveni raportand nu mai puțin de 655.235 de unitați livrate clienților di toata lumea anul trecut. Valoarea este cu 12.2% mai mare fața de 2016. Evident, cea mai mare piața de desfacere pentru…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala. Muller, autorul a 365 de goluri…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Șumudica s-a pus rau cu prietenul Gigi Becali: ”E trei clase peste jucatorul lui!”. Comparația care-l va enerva pe patronul de la FCSB. Marius Șumudica a „indraznit” sa se ia de una dintre „perlele” lui Gigi Becali, lucru care risca sa strice prietenia dintre cei doi. Alex Ionița, jucator pe care FCSB…

- Nationala Argentinei va sustine doua amicale impotriva unor adversari de calibru, Italia si Spania, in cadrul pregatirilor de dinaintea startului Campionatului Mondial din Rusia, a anuntat Claudio Tapia, presedintele federatiei argentiniene. ...

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- Cel mai scump jucator transferat vreodata, Neymar Jr, a acordat un interviu pentru Red Bull, in care a vorbit despre Cupa Mondiala din 2018, cum a evoluat el de la ultimul turneu final, cum e viata la Paris si care e diferenta dintre fotbalul din "Hexagon" si cel din Peninsula Iberica. Red Bull…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Algerienii si marocanii au ingrosat in anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, insa majoritatea celor veniti in Europa in cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot in Italia, in timp ce intre liderii, informeaza…

- Chiar daca Romania nu va fi prezenta la Campionatul Mondial, toate gandurile duc la turneul final din Rusia, care va fi la vara, la TVR. "Franța are prima șansa" - crede Marica, in timp ce Torje mizeaza pe Argentina lui Messi.

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, in locul reprezentativei Spaniei, informeaza agentia EFE.Presa italiana a lansat in ultima perioada o serie de speculatii legate de…

- FIFA a avertizat Federația de Fotbal de la Madrid ca reprezentativa iberica ar putea sa fi e suspendata de la Mondialul din Rusia. Președintele, anchetat pentru presupuse fapte de corupție, i-a transmis prim-ministrului Mariano Rajoy sa ia loc pe banca tehnica.