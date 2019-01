Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, prin intermediul unui comunicat emis sambara, 5 ianuarie, ca a luat nota cu ingrijorare, impreuna cu Guvernul Romaniei, de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislației privind ajustarea nivelului alocațiilor pentru copiii nerezidenți…

- Decizia autoritaților de la Viena de a ajusta nivelul alocațiilor pentru copiii muncitorilor straini din Austria care nu locuiesc in aceasta țara contravene legislației UE, atrage atenția Ministerul Afacerilor Extrne de la București. Potrivit unui comunict al MAE, Ministerul Afacerilor Externe şi…

- ”MAE si Guvernul Romaniei au luat nota cu ingrijorare de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislatiei privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara de rezidenta a copilului.…

- Romania contesta excluderea de la finantarea de catre Uniunea Europeana a anumitor cheltuieli efectuate in cadrul Fondului european de garantare agricola si al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala. Contestatia a fost insa depusa tardiv, iar acum incearca, la Tribunalul Uniunii Europene,…

- Daca nu se produce o schimbare a politicilor Guvernului de la București, Articolul 7 ar putea fi activat chiar in perioada in care Romania deține președinția Consiliului UE, ceea ce ar fi ”o situație foarte urata”, a declarat europarlamentarul german Elmar Brok pentru Digi24, relateaza B1tv.ro.Activarea…

- Ca urmare a publicarii, marti, 13 noiembrie a.c., de catre Comisia Europeana, a raportului privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania, viceprim-ministrul Paul Stanescu face urmatoarele precizari: "Mi se pare ca, prin rezolutia nedreapta adoptata ieri si prin publicarea raportului…

- In cadrul lucrarilor Consiliului informal al miniștrilor Mediului și Transporturilor din Uniunea Europeana, desfașurate la Graz (Austria), in perioada 29-30 octombrie 2018, reprezentații statelor membre au dezbatut teme de actualitate: eco-mobilitatea, economia circulara, utilizarea plasticelor și combaterea…

- Romania este un partener credibil si dedicat, in masura sa sustina consolidarea proiectului european, iar UE nu poate si nu trebuie sa avanseze pe doua sau mai multe viteze, a declarat, marti, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache."Eforturile noastre din aceasta perioada…