Stiri pe aceeasi tema

- Principala greseala care a dus la pierderea unei parti a electoratului PSD a fost ideea indusa de opozitie potrivit careia social-democratii s-ar fi orientat doar spre problemele justitiei, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, deputatul PSD de Timis Alfred Simonis. "A fost marele interes pe…

- Dan Barna a sustinut ca Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea si ca este firesc sa fie dat jos printr-o motiune de cenzura. In context, Barna a spus ca la inceputul saptamanii viitoare va avea discutii cu partidele din Opozitie despre numarul de semnaturi si momentul depunerii motiunii de cenzura.…

- Regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii a aprobat, miercuri, cererea premierului Boris Johnson de suspendare a Parlamentului. Decizia deschide calea producerii unui Brexit fara niciun acord. - stirea se actualizeaza - Reamintim ca Boris Johnson a anuntat miercuri ca ii…

- ”Un guvern minoritar este un lucru rau pentru Romania pentru ca nu poate sa faca reforme, nu poate sa ia decizii importante, are de negociat tot timpul. Eu am invațat inca de cand am fost in guvernul domnului Nastase ca cea mai mare greșeala pentru PSD este sa fie izolat și cea mai mare greșeala…

- Igor Dodon sustine ca situatia din jurul Curtii Constitutionale, care a fost provocata pe 19 august, odata cu alegerea lui Vladimir Turcan in functia de presedinte al institutiei, a fost o greseala. Ideea de a promova oameni politici nu a fost cea mai corecta, a spus presedintele intr-un interviu pentru…

- Guvernul a amanat adoptarea noilor taxe pe sucurile carbogazoase și creșterea accizelor la țigari. Cele doua taxe veneau la pachet cu rectificarea bugetara, care a fost amanata la randul sau. ALDE a amenințat cu ieșirea de la guvernare și va avea o noua runda de negocieri cu PSD. Anterior, Ministerul…

- Ion Cristoiu a relatat vineri la Antena 3 o discuție cu un „lider PSD” caruia nu i-a dat numele si a spus ca social-democratul a facut o apreciare „geniala” anume ca fiecare luna in care PSD mai sta la guvernare inseamna un an de opoziție.„Dancila in sondajul din 25 iulie are 7%. Nu e facut…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a criticat vehement vineri afirmatiile presedintelui rus Vladimir Putin conform carora ideile progresiste promovate de democratiile occidentale sunt "invechite", informeaza AFP. Evocand primirea de migranti in Europa, Putin a apreciat, intr-un interviu…