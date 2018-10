Unul dintre spectacolele selecționate in Festivalul Național de Teatru din acest an, „Bun de export” (text: Alex Tocilescu, regia: Catinca Draganescu), este o poveste despre emigrare, din perspectiva a trei generații. Textul spectacolului este rezultatul unui proces colaborativ ce a avut ca materie prima aproximativ 100 de povești reale despre migrație colectate pe parcursul a trei luni, conectate și mixate cu autobiografia dramaturgului. Alex Tocilescu este scriitor, lucreaza in publicitate și are trei pisici, extrem de populare pe Internet. Cum e sa-ți vezi bucați din propria viața pe scena?…