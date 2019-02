ALERTĂ METEO de ultimă oră: Cod ROŞU şi cod PORTOCALIU de vânt Prognozele meteorologice pentru canalul Velebit, golfurile Kvarner și Kvarneric, nordul Dalmației, indica o inrautațire a condițiilor atmosferice, insoțita de vant extrem de puternic, cu o viteza de peste 110 km/h, care creeaza probleme serioase in transportul maritim și in furnizarea energiei electrice. Pentru data de 23 februarie 2019, regiunea Rijeka, canalul Velebit, golfurile Kvarner și Kvarneric, Dalmacija, Istra, Split, Dubrovnik se afla sub avertizare meteorologica cod roșu de vant extrem de puternic, cu o viteza de pana la 120 km/h, iar regiunea Gospic se afla sub avertizare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

