Alegeri în Republica Moldova: Socialiştii au câştigat PSRM s-a impus in 14 raioane, iar in trei dintre ele a obtinut peste 50% din voturile electoratului. Astfel, PSRM a castigat alegerile pentru consiliile raionale la Briceni (48%), Ocnita (51,97%), Edinet (35,22%), Donduseni (53,87%), Riscani (34,21%), Drochia (28,66%), Soroca (31,96%), Falesti (25,34%), Singerei (28,01%), Ungheni (23,19%), Dubasari (36,28%), Anenii Noi (27,66%), Basarabeasca (23,47%) si Taraclia (57,88%). La randul sau, Blocul 'Acum' (DA si PAS), al premierului Maia Sandu, a avut cel mai bun scor electoral in 11 raioane, insa in niciunul dintre ele nu a obtinut majoritate.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

