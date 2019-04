''Este foarte interesant. In harta din mai, vom fi cu Soarele in Gemeni. Cel mai mare partid de la noi, PSD, este in Gemeni. O sa fie și Mercur in Gemeni, doar ca PSD are in harta natala, la data infințarii ca partid, tripla conjuncție Soare, Mercur, Jupiter in Gemeni, iar in mai o sa avem și Soarele și Mercurul in Gemeni, doar ca ar veni intr-o zona ascunsa, ceea ma face sa cred ca vor fi niște surprize. De ce spun lucrul acesta?

Luna va fi in Varsator in acea dimineața. Luna arata nevoia poporului. Pentru ca va fi in Varsator, poate sa produca niște surprize, nu la modul gata sa rastoarne…