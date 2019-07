Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea ALDE s-a reunit, luni, in sedinta si a decis sa-I retraga lui Teodor Melescanu sprijinul politic pentru functia de ministru de Externe, desi considera ca si-a facut datoria. In locul acestuia este propusa pentru aceasta funcție Ramona Manescu.

- ALDE a decis in sedinta de azi ca Ramona Manescu sa preia conducerea Ministerului de Externe, in locul lui Teodor Melescanu. Decizia vine in contextul in care premierul Viorica Dancila a cerut remanierea lui Melescanu, acuzat ca a ingreunat votul in diaspora la alegerile europarlamentare. Ramona Manescu…

- - Deputatul Varujan Vosganian il amenința pe președintele Klaus Iohannis privind acceptarea propunerii ALDE pentru Ministerul de Externe. Urmare a remanierii anunțate de Viorica Dancila, ALDE a decis sa o susțina pe Ramona Manescu pentru funcția deținuta acum de Teodor Meleșcanu. Citește și:…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, susține ca Teodor Meleșcanu și-a facut foarte bine treaba la MAE, in timpul alegerilor, dar pentru ca exista o anumita percepție publica au decis sa-i retraga sprijinul politic. Vosganian a spus ca in locul lui Meleșcanu va fi propusa Ramona Manescu.”Am…

- ALDE o propune oficial pe Ramona Manescu la Ministerul de Externe, în locul lui Teodor Meleșcanu, anunțul fiind facut de Varujan Vosganian, la finalul ședinței conducerii partidului.„Nu putem neglija un anumit tip de percepție publica privind modul de gestionare a alegerilor în…

- Marea remaniere a intrat la apa! Deși premierul Viorica Dancila a anunțat ca a terminat evaluarea a opt ministere, doar doi miniștri iși vor pierde portofoliile. Potrivit unor surse politice, cei doi sunt Teodor Meleșcanu și Carmen Dan, care vor fi inlocuiți de fostul europarlamentar ALDE Ramona…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut demisia ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul scandalului legat de votul din Diaspora, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Anterior, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului Dancila sa-i demita "imediat"…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, propune inființarea a 441 de secții de vot in Diaspora, mai mult decat dublul secțiilor de vot de la precedentele alegeri europene.Dupa centralizarea comunicarilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind inființarea de secții de votare…