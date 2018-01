Agentul de turism: de ce ar trebui sa apelam la serviciile lui

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre o femeie…

- Premiile Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild) au fost decernate duminica seara, la Los Angeles. Trofeele celor 13 categorii au fost inmanate de femei, ca raspuns la miscarea #MeToo si initiativa „Time's Up“.

- Cand te gandesti la vacanta iti vin in gand Barcelona, Venetia sau poate Dubrovnik? Poate ar trebui sa te mai gandesti pentru ca toate trei ar trebui evitate in anul acesta, deoarece localnicii au declarat razboi turistilor. CNN a trecut in revista cateva destinatii pe care in 2018 ar trebui…

- Turneul de Mare Slam Australian Open are premii consistente, insa, pentru unii jucatori, si amenzi pe masura. Organizatorii au publicat lista celor care au fost sanctionati dupa ce i-au infuriat pe arbitri pentru comportament nesportiv. Printre cei care au de scos bani din buzunar se regaseste si…

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. ANCOM a publicat…

- Lista neagra a noului guvern! Ce miniștri nu se vor regasi in noul guvern, aceasta este intrebarea principala care macina discuțiile dintre PSD-iști. Potrivit informațiilor pe care le-am cules in ultimele zile sunt vehiculate numele a opt membri ai cabinetului Tudose care nu se vor regasi intr-o noua…

- Agentul de Poliție Valentin Riciu, pana ieri consilier al ministrului Carmen Dan, a parasit miercuri dimineața sediul Ministerului de Interne, lansand acuzații la adresa șefilor Poliției Romane.Intrebat de ce a demisionat, Riciu a raspuns: „Nu este normal, indiferent ca sunt acuzații despre…

- Un singur premiu pentru Cluj la Gala AFCN Gala premiilor acordate de Administratia Fondului Cultural National (AFCN) pentru 2017 a avut loc, luni seara, la Bucuresti, printre nominalizati numarandu-se mai multe ONG-uri si asociatii din Cluj. Un singur premiu a ajuns la Cluj si anume cel…

- Ministerul Justitiei a extins lista ONG-urilor care pot beneficia de bani din partea salariatilor. Cele 2 procente din impozitele pe venit pot fi oferite catre 594 de institutii, cu 23 la suta mai multe fata de 2017.

- Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ) a trimis Ministerului Educației Naționale o lista cu 2.110 cadre didactice, ce ar urma sa fie formate in cadrul proiectului Curriculum Relevant, Educație Deschisa pentru toți (CRED), implementat de minister. Prin acest proiect, MEN iși propune formarea,…

- Organele transplantabile ar trebui sa fie alocate dupa criterii pur medicale, matematice, spun specialistii, care considera ca decizia nu ar trebui sa fie la indemana medicului chirurg care face transplantul, asa cum prevede un proiect de lege al Ministerului Sanatatii.

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a anuntat prin intermediul site-ului sau oficial ca jucatorii Vitor Ferreira Mosca Rivaldinho, Loteteka Jeremy Bokila si Maximiliano Fernando Oliva au fost pusi pe lista de...

- Peste 400 de persoane au venit, luni, la Muzeul Municipiului Iasi pentru a vizita Muzeul Iluziilor, pe lista de rezervare fiind deja inscrise aproximativ 3.000 de persoane. Adrian Filpisan, organizatorul Muzeului Iluziilor, a declarat ca in cadrul expozitiei vizitatorii pot afla cat mai multe informatii…

- Peste 400 de persoane au venit, luni, la Muzeul Municipiului Iasi pentru a vizita Muzeul Iluziilor, pe lista de rezervare fiind deja inscrise aproximativ 3.000 de persoane. Adrian Filpisan, organizatorul Muzeului Iluziilor, a declarat ca in cadrul expozitiei vizitatorii pot afla cat mai…

- Compania care se ocupa de livrarea la Gradinița pentru copii numarul 157 din Chișinau a fost inclusa in lista agenților economici interziși sa participe la licitații pina in anul 2020. Asta dupa ce Agenția Achiziții Publice a luat o decizie in acest sens la data de 20 decembrie 2017. Agentul economic SRL…

- CNAS a publicat pe 4 ianuarie, o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numara angina pectorala instabila, bolile genetice, astmul bronsic, glaucomul, ulcerul…

- Ministerul Turismului a retras anul trecut 107 licente ale agentiilor de turism, in urma neregulilor descoperite, potrivit rapoartelor publicate pe site-ul ministerului.In prezent, sunt licentiate 2.655 agentii de turism. Lista acestora este publica pe site-ul Ministerului Turismului, la sectiunea…

- "Romania este pe ultimul loc privind aparatura medicala pentru tratarea cancerului. Bulgaria se afla in fața noastra. (...) Cand auzi o astfel de știre te indignezi? Reflexul este ca da. Noi om fi pe ultimul loc la aparatura medicala, dar cred ca suntem pe primul loc la servicii secrete. Nu putem…

- Hackerii romani ar fi preluat controlul asupra a doua treimi din camerele de supraveghere din orasul Washington, exact inainte de inaugrarea presedintelui Trump, conform procurorilor federali, relateaza Washington Post. Atacul cibernetic a afectat 123 din cele 187 de camere de supraveghere…

- Nu am sa includ aici gripa, pentru ca gripa este o viroza respiratorie de care ne putem proteja prin vaccinare. Subliniez ca suntem in plin sezon de vaccinare: pentru a avea protectia specifica in urma unui vaccin avem nevoie de 14 - 21 de zile. Ar trebui sa ne vaccinam acum pentru ca urmatoarea…

- "Fondul Proprietatea considera ca majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, un fapt cunoscut atat de catre MCSI, cat si de Consiliul Concurentei",…

- Instituțiile și autoritațile administrației centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile și serviciile aferente intreținerii și funcționarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de…

- La capitolul marfuri alimentare, fructele proaspete s-au scumpit cu 2,2%, laptele si produsele lactate au costat mai mult cu 1,35%, pretul untului a crescut cu 6,9%, iar cel al oualor s-a majorat cu 29,2%, în noiembrie 2017 fata de octombrie 2017. La capitolul marfuri nealimentare, pretul…

- Pretul oualor a crescut cu aproape 30%, untul cu 7%, iar combustibilii s-au scumpit cu 2,7%. Tutunul si tigarile cu circa 2%, în noiembrie fata de luna anterioara, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). La…

- Consiliul Judetean organizeaza o achizitie publica in vederea incheierii unui contract de servicii de dezinsectie si deratizare la imobilele aflate in administrare. Serviciile se vor presta pana la finele anului 2017, pentru suprafetele interioare ale imobilelor administrate apartinand Consiliului Judetean…

- Sfaturile date de mame sunt valoroase, cu toate ca nu suntem intotdeauna deschiși sa le ascultam atunci cand le primim. Insa le vom prețui chiar și dupa ce trece mai mult timp. Iata cateva lucruri pe care ar trebui sa i le spuna orice mama fiului sau! Ce ar trebui sa ii spuna o mama fiului sau 1. Joaca…

- Europarlamentarul PSD, Catalin Ivan, este cel mai vehement critic al președintelui PSD, Liviu Dragnea, pe care il acuza de autoritarism și atitudini dictatoriale. Ivan il va acționa in judecata pe șeful sau politic, care considera ca europarlamentarul este exclus din PSD, și anticipeaza prabușirea supremației…

- Dupa ce a vazut un cersetor în mijlocul strazii, femeia a decis sa-i dea câteva monede. A doua zi, omul s-a oferit sa o ajute, sa îi care pungile de cumparaturi, în semn de recunoștința, iar aceasta a acceptat.

- Daca iti doresti sa calatoresti poti apela la serviciile unei agentii de turism si astfel vei reusi sa-ti planifici o vacanta frumoasa in tara sau in strainatate. Indiferent de alegere, o calatorie de cateva zile poate fi costisitoare mai ales ca ai nevoie de un zbor dus-intors cu avionul,…

- Comunicatul nu ar trebui sa surprinda pe nimeni la Bucuresti, spune ambasadorul american Hans Klemm, dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta…

- Lista de nemulțumiri a sindicaliștilor este lunga, iar cei aflați la guvernare ar trebui sa se aplece serios și responsabil asupra ei, incepand de la modificarile privind Codul fiscal și continuand cu Legea salarizarii in sistemul bugetar, a declarat duminica seara, pentru AGERPRES, președintele…

- Mihai Sora a declarat, sâmbata, la Alba Iulia, ca prima si a doua grija a guvernantilor ar trebui sa fie pentru cei pe care îi guverneaza, fiind întrebat de jurnalisti care ar trebui sa fie obiectivul românilor si conducatorilor lor la 100 de ani de la Marea Unire. ”Sa…

- Un barbat din Statele Unite a avut parte de un moment extrem de stânjenitor, într-un bar de noapte. Kyle Yeomans si amicul sau, Joshua Hillian, erau într-un club de striptease din Myrtle Beach când s-a petrecut întâmplarea. La un moment dat, pe scena…

- Consiliul Judetean Buzau a publicat pentru consultare publica un proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor de nivel judetean pentru anul 2018. Cele mai multe taxe si tarife raman la aceeasi valoare ca si in acest an.

- Faceti sotilor mancare de post, nu stati cu gura pe ei, nu-i cicaliti, nu urlati, nu tipati pentru ca in post este mai mare ispita si incercarea. Fiti mai blajine, fiti mai blande, fiti mai intelegatoare, si chiar eliminati acea fraza pur ortodoxa: „De Dumnezeu nu ma las, dar de tine ma las!" Daca…

- Scornicești, pe locul 1 topul vanzarilor de Black Friday 2017. Anul acesta, la eMag, surprizele se țin lanț cand vine vorba de topurile vanzarilor. De exemplu, pe 17 noiembrie, la ora 08.00, pe primul loc la TOP 10 – comenzi, la cele mai mari valori inregistrate pe o comanda, se afla satul Bacleș,…

- Retailerii online au anunțat reducerile pe care le vor aplica de Black Friday 2017, perioada cand vanzarile pot depași nivelul atins intr-o luna sau chiar mai mult. Reducerile pot ajunge in unele cazuri și la 90%...

- Acesta este trucul pe care nu il stiam pana acum. Unghiile sunt un adevarat avertizor pentru sanatatea ta. Unghiile sanatoase ar trebui sa fie semistransparente, roz deschis si intacte cu o semiluna alba deasupra cuticulelor.Este adevarat ca uneori unghiile pot fi brazdate de linii albe, sau…

- Potrivit studiului, 87% dintre romani spun ca nu s-au aflat niciodata in situatia de a returna produsele cumparate de Black Friday. Totodata, 43% dintre respondenti nu si-au stabilit o lista de produse pe care vor sa le cumpere anul acesta de Black Friday si vor decide dupa ce vor analiza ofertele…

- BERBEC: Inca de dimineața, acești nativi au impresia ca totul o sa le mearga prost. Nu au sentimente prea placute și sunt cuprinși de sentimente intunecate. Au tendința de a lasa frica sa le controleze acțiunile și acest lucru ii face sa ia decizii pripite. Ar fi mai bine sa se concentreze…

- Potrivit statisticilor, in Romania sunt aproximativ 2 milioane de persoane care sufera de diabet, numarul fiind in crestere de la an la an. Acest lucru ar trebui sa ne puna pe ganduri. Pentru ca prin alimentatie poti preveni si tine sub control boala, iata ce ar trebui sa contina dieta unui diabetic.

- Cea de-a patra editie a festivalului va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 2-5 august 2018, urmand ca lista de artisti invitati sa cuprinda aproximativ 250 de nume. Managerul general al Untold, Bogdan Buta, a declarat joi seara, intr-o conferinta de presa, ca vrea ca anul viitor sa ''ridice stacheta…

- BLACK FRIDAY 2017, lista magazine: Produse IT&C, foto, electronice și electrocasnice Elefant.ro Flanco EvoMAG eMag Altex Cel.ro Germanos Altex F64.ro Operatorii telecom Orange Vodafone Telekom Haine, incalțaminte și accesorii fashion Fashion Days Elefant.ro Answear.ro Jolidon Zoot depurtat.ro mycloset.ro…

- Black Friday 2017 are loc in Romania pe 17 noiembrie. Sunt magazine care vor avea reduceri si in perioada 24-26 noiembrie, iar altele in intervalul 17 – 26 noiembrie. Libertatea iți arata lista magazinelor participante la Black Friday 2017. Vezi și: Ghid de cumparaturi pentru Black Friday 2017. Ce…

- Serviciile de curierat, precum si orice alt serviciu de livrari joaca un rol deosebit de important pentru lumea moderna avand in vedere ca cu greu ne-am putea imagina ce ar insemna lumea cotidiana fara existenta acestor servicii. Lucrurile au evoluat simtitor, mai ales in ultimul deceniu in ceea ce…

- O serie intreaga de anunturi de vanzare a unor presupuse firme selectate pentru finantare in programul Start-up Nation 2017 au aparute pe site-uri de mica publicitate, mai ales in ultima vreme, dupa ce Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat lista intermediara cu beneficiari…

- Statele Unite au publicat vineri o lista de 39 de societați de armament ruse cu care va fi interzis comerțul, conform unei noi legi americane, transmite AFP. Printre aceste societați legate de armata și de agențiile de informații ale Rusiei se numara mari grupuri…