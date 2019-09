Stiri pe aceeasi tema

- O drona a armatei americane trimisa sa efectueze un atac impotriva unei ascunzatori a gruparii Statul Islamic in Afganistan ar fi ucis in mod accidental mai multi civili, al caror numar variaza intre 9 si 30 in functie de diferitele surse care afirma ca ar fi vorba despre agricultori care se odihneau…

- ''In aceasta dupa-amiaza, un kamikaze s-a detonat in interiorul unui centru de inregistrare a documentelor de identitate electronice. Fortele de securitate sunt in zona pentru a salva personalul", a declarat, la randul sau,un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar, Ataullah Khogyani,…

- Un kamikaze s-a aruncat în aer, miercuri, în interiorul unei cladiri guvernamentale din orașul afgan Jalalabad (est), ranind noua persoane, printre care un copil și o femeie, a spus un purtator de cuvânt al guvernatorului provinciei Nangarhar, Ataullah Khogyani, relateaza AFP și Reuters.…

- Cel putin 24 de oameni au murit si alti 31 au fost raniti marti in Afganistan in apropierea unui miting electoral la care participa si presedintele Ashraf Ghani, transmit Reuters, dpa si AFP. Alte trei persoane au fost ucise intr-un alt atac survenit la Kabul, potrivit unui prim bilant. Seful…

- Fortele din estul Libiei comandate de maresalul Khalifa Haftar au avariat serios cu lovituri aeriene un aeroport civil din vestul Libiei care nu avea nicio utilizare militara, a anuntat duminica ONU, relateaza Reuters preluat de agerpres. Saptamana trecuta, Armata nationala libiana (LNA) a anuntat…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si 50 ranite in capitala afgana Kabul duminica intr-un atac sinucigas cu bomba si un conflict cu arme de foc la biroul candidatului la vicepresedintie, Amrullah Saleh, a informat guvernul intr-un comunicat luni, conform Reuters.Saleh, care candideaza…

- Un atac sinucigaș cu bomba a provocat cinci decese, iar peste 40 de persoane au fost ranite. Evenimentul a avut loc azi, in provincia Nangarhar, din Afganistan. Tragedia a avut loc in timpul desfașurarii unei nunți, a notat indiatoday.in. Autoritațile au declarat ca cel care a declanșat bomba era minor!…