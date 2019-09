Afacerile din învăţământul preuniversitar privat din România se vor apropia de 200 de milioane de lei în 2019 (analiză) Afacerile din invatamantul preuniversitar privat din Romania au crescut de aproape trei ori in ultimii noua ani, avand sanse sa atinga nivelul record de 200 de milioane de lei in 2019, potrivit unei analize despre piata scolilor si gradinitelor private.



"Pe fondul degradarii tot mai accentuate a invatamantului de stat, de la starea precara a scolilor si a materialelor didactice la calitatea tot mai slaba a profesorilor si criza accentuata de personal, tot mai multi romani isi trimit copiii la scolile si gradinitele private. Dovada ca afacerile din invatamantul preuniversitar privat…

Sursa articol: agerpres.ro

