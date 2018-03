Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie 2018, cifra de afaceri din industrie, in termeni nominali, a crescut fata de luna ianuarie 2017 cu 20,7%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In luna ianuarie 2018, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni…

- Companiile din sectorul industriei de prelucrare au primit, in luna ianuarie, comenzi noi mai mari cu 21,5% fata de aceeasi luna a anului trecut, in principal ca urmare a cererii mai mari inregistrate de firmele din industria bunurilor de capital, arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- In trimestrul IV 2017, costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru din 2016, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS).…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul in magazinele clasice au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, reiese din datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.Fata de ianuarie 2017,…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 1,1% in ianuarie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a stagnat la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In decembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% comparativ cu luna precedenta,…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- Managerii estimeaza o crestere moderata in toate domeniile economiei, o stabilitate a numarului de salariati in industrie, constructii si in comertul cu amanuntul, precum si un avans al preturilor in industrie, constructii si in comertul cu amanuntul, potrivit Tendintelor in evolutia activitatii…

- Rata inflatiei de 4,3% din luna februarie anuntata de Institutul National de Statistica (INS) are la baza preturile administrate, adica la combustibil, energie electrica, energie termica si gaze, pe care statul le-a majorat „cand nu trebuia sa o faca”, a declarat joi Adrian Vasilescu, consultant de…

- Cifra de afaceri din comertul angro (cu exceptia comertului auto), serie bruta, in anul 2017 comparativ cu anul 2016, a inregistrat o crestere cu 7,5%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Avansul a fost consemnat datorita cresterii comertului angro…

- In anul 2017, comparativ cu anul 2016, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut pe ansamblu cu 12,8%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Avansul a fost consemnat datorita cresterilor…

- Pe de alta parte, pretul serviciilor a crescut cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017. 'Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2017 - ianuarie 2018) fata de precedentele 12 luni (februarie 2016 - ianuarie 2017), calculata pe baza IPC, este 1,7%', noteaza INS. Potrivit…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In 2008, economia Romaniei a crescut cu 7,1%, in termeni reali, fata de 2007, titreaza News.ro. In ultimul…

- Institutul Național de Statistica a publicat datele privind evoluția cantitații de lapte de vaca colectat de unitațile procesatoare, in baza cercetarilor statistice lunare privind producția de lapte și produse lactate. Conform acestor date, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatațiile…

- Datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) arata ca industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat anul trecut o crestere a productiei cu 8,2%, serie bruta, fata de anul anterior, sustinuta de cresterile industriei extractive si industriei…

- Afacerile din serviciile de piata prestate populatiei s-au majorat, in 2017, cu 15,5% fata de anul anterior, in aceasta marja activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative contribuind cel mai mult la acest acest rezultat, potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica…

- Activitatea de servicii de piata prestate populatiei in anul 2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 15,5% mai mare comparativ cu anul 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea a provenit de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati…

- In anul 2017 comparativ cu anul 2016, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a crescut cu 11,1%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Avansul afacerilor din…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut anul trecut cu 11,1% fata de 2016, ritm incetinit fata de cel din anul anterior, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 15,5%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In…

- Industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat anul trecut o crestere a productiei cu 8,2%, serie bruta, fata de anul anterior, sustinuta de cresterile industriei extractive si industriei prelucratoare, arata datele publicate luni de Institutul National…

- Productia industriala a crescut cu 8,2% in anul 2017 fata de 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Aceasta este o crestere-record a ultimilor cel putin 15 ani in care INS a emis comunicate periodice referitoare la productia industriala. Din anul…

- Numarul sacrificarilor de porcine, ovine si caprine a inregistrat o crestere la nivelul anului 2017, in comparatie cu anul anterior, in timp ce la bovine si pasari s-au inregistrat scaderi, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, la categoria porcine, majorarea…

- Cifra de afaceri din industrie a crescut, in 2017, cu 11,7% in comparatie cu anul precedent, cele mai importante salturi fiind consemnate in industria extractiva si industria prelucratoare, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Raportat la perioada de…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost, in luna decembrie 2017, de 2.629 de lei, in crestere cu 6,7% fata de luna precedenta si cu 11,7% fata de decembrie 2016, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica. In luna decembrie 2017, castigul salarial mediu nominal…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul, considerat cel mai important indicator al consumului populatiei, a crescut anul trecut cu 10,7% fata de 2016, ritm scazut fata de cel inregistrat anul anterior, arata datele publicate ieri de Institutul National de ...

- Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta,…

- Managerii estimeaza o stabilitate a activitatii in industrie si servicii, o crestere moderata a numarului de salariati in servicii precum si un avans al preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, pana in martie, potrivit tendintelor in evolutia activitatii economice in perioada ianuarie…

- Lucrarea „Capitalul privat romanesc 2017 - editia a III-a” isi propune sa descrie pentru al treilea an consecutiv situatia companiilor cu capital privat majoritar romanesc. Ideea proiectului a aparut ca urmare a faptului ca nicio institutie nu se ocupa sa analizeze periodic evolutia…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului auto-moto), serie bruta, in perioada ianuarie-noiembrie 2017 comparativ cu perioada similara din 2016, a inregistrat o crestere cu 7,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Avansul afacerilor…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut pe ansamblu cu 13,1% in perioada ianuarie-noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, in termeni nominali, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Cifra…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut, ca serie bruta, cu 15,1%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, afacerile din domeniul serviciilor…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2016, ca serie bruta, cu 11,5%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Companiile din sectorul industriei de prelucrare au primit, in luna noiembrie, comenzi noi mai mari cu 17,4% fata de aceeasi luna a anului anterior, in principal ca urmare a cererii mai mari inregistrate de firmele din industria bunurilor de capital, arata datele publicate vineri de Institutul National…

- Comenzile noi in industria prelucratoare, in termeni nominali, au crescut cu 17,4% in noiembrie 2017 fata de aceeasi luna din anul precedent, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Cel mai mult au crescut comenzile din industria bunurilor de capital…

- Cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut in noiembrie cu 12,4% fata de aceeasi luna a anului anterior, ritm incetinit fata de octombrie, in special ca urmare a majorarii semnificative a afacerilor din industria extractiva, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- In luna noiembrie 2017, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.430 de lei, cu 3,1% mai mare decat in octombrie. Castigul salarial net a fost de 2.464 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 72 de lei (+3%), arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat in noiembrie o crestere a productiei cu 9,2%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, sustinuta de cresterile industriei extractive si industriei prelucratoare, arata datele publicate joi de Institutul…

- Vanzarile de alimente, bauturi și tutun au inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut o creștere de 6,1% ca serie bruta, anunța Institutul Național de Statistica. In luna noiembrie, vanzarile s-au majorat cu 9,2% ca serie bruta și cu 9,6% ajustat sezonier fața de luna noiembrie a anului 2016.…

- 'In anul 2017, fata de anul precedent, se asteapta o evolutie favorabila pentru toti indicatorii din industrie, si anume: productia industriala se estimeaza ca se va majora cu 7,6%, pe baza cererii pe piata externa (8,8%), in timp ce pentru cifra de afaceri pe piata interna se apreciaza o crestere…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului auto, a crescut atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata cu 7,6% fiecare, in primele zece luni din 2017 fata de perioada similara din 2016, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).