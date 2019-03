Afacere de familie in Maramures: ulei presat la rece, din seminte de la producatorii locali

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 15 ani din Baia Sprie a fost in urmarire naționala, dupa ce familia lui a anunțat poliția ca acesta a disparut de acasa. Adolescentul a disparut din luna decembrie a anului 2018, dar familia lui a anuntat politistii abia la inceputul lunii martie 2019. Pe nume Alexandru Petre Moldovan,…

- Sesizati ieri dimineata ca pe strada Nicolae Balcescu din Somcuta Mare s-a produs un accident de circulatie, politistii din oras s-au deplasat de urgenta la locul faptei pentru a stabili ce s-a intamplat. Verificarile efectuate au relevat ca nicio persoana nu a fost ranita, insa doua autovehicule au…

- Pentru limitarea sau reducerea amenintarilor si vulnerabilitatilor care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanelor fizice ori a agentilor economici, ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de acestia, societatile comerciale, in baza Legii nr. 333/2003, au obligatia…

- Nu tolerati violenta! Cand sunteti victime sau potentiale victime, sesizati 112! Politistii au intervenit ieri la doua cazuri de violenta in familie si in ambele cazuri, pentru protejarea victimelor, au emis ordine de protectie provizorii. O femeie din Baia Mare, in varsta de 55 de ani, i-a sesizat…

- In mentalitatea inca inregimentata, a face biznis presupune exercitarea unei afaceri, in sens dubios, care ofera perspectiva unei imbogațiri ușoare. Normal! Daca eludezi dreptul statului de a percepe taxe, acesta oricum te taxeaza. Oferindu-ți… ? Chiar daca sistemul a ramas deficitar, romanul nostru…

- Politistii rutieri au desfasurat joi, 21 februarie, mai multe actiuni de combatere si prevenire a accidentelor rutiere, fiind prezenti pe principalele artere rutiere din judet. Astfel, pe raza municipiilor Baia Mare si Sighetu Marmatiei, dar si pe drumurile publice de pe raza localitatilor Baia Sprie,…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Local si izolat s-au semnalat precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 2.4 l/mp, la Baraj Firiza. Vantul a suflat slab la moderat cu intensificari…