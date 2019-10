Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati nationale, dar si doua de la PSD, conform liderului liberalilor, Ludovic Orban.Citește și: CNSAS provoaca…

- Adrian Nastase reacționeaza pe tema moțiunii de cenzura ce ar urma sa fie votata joi de Parlament. "Sper ca motiunea de cenzura sa nu fie votata. Acceptarea ei ar crea si mai mult haos, in conditiile in care,...

- "Sper ca motiunea de cenzura sa nu fie votata. Acceptarea ei ar crea si mai mult haos, in conditiile in care, in apropierea noastra dar si peste ocean, sunt tot mai multe probleme. Daca nu va trece motiunea, va fi nevoie de angajarea raspunderii guvernului care sa propuna in parlament si o restructurare…

- Președintele Klaus Iohannis a dat un semnal extrem de clar catre cei din PNL, inaintea votului decisiv pentru moțiunea de cenzura. Iohannis le-a transmis acestora sa se pregateasca de guvernare, iar declarația poate fi interpretata ca un semnal ca președintele, dupa consultarile cu partidele, va…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu PNL a punctat. Intr-o mișcare provocata de PSD. Care a dorit cu tot dinadinsul sa faca un exercițiu de popularitate. Chiar inaintea razboiului pe moțiunea de cenzura. O mutare iscusita pe tabla de șah. Dar preluata de opoziție. Și jucata printr-o mișcare fulger. Ziua moțiunii…

- Marele pierzant al momentului politic pe care il traim este Ludovic Orban. Chiar inițiatorul moțiunii de cenzura. Și asta dupa ce, cu sprijinul alianței ALDE-Pro Romania, a reușit sa atinga cifra magica de 233 pe documentul moțiunii de cenzura. Abia de aici incepe jocul. La capatul caruia Ludovic Orban…

- ”Dupa ce trece o moțiune, sigur, lucrurile se pot discuta in cu totul și cu totul alt fel. Și pot sa ii asigur pe romani ca, și daca PSD momentan blocheaza punerea in practica a unor acte normative absolut necesare, aceasta stare de lucru nu se va perpetua, fiindca vom avea in curand, dupa prezidențiale,…