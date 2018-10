Stiri pe aceeasi tema

- Avem in adancuri mii de tone din cel mai ravnit metal, iar la suprafata, cel mai mare zacamant din Europa si, totusi, nicio mina deschisa. Este realitatea unei Romanii care, in anii 90, se afla in topul clasamentelor mondiale, dupa mari puteri precum Canada, ori Australia.

- Romania va participa la Jocurile Invictus ce se vor desfasura, intre 20 si 27 octombrie 2018, in Australia, la Sydney, cu o echipa formata din 15 militari raniti in teatre de operatii din Afganistan. Doi dintre ei sunt Eugen Manaila si Bogdan Dragomir, militarii buzoieni care au reprezentat Romania…

- Pacienții vor avea acces, de la 1 septembrie, la trei noi scheme de tratament fara interferon, arata Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, ce precizeaza ca aproximativ 13.000 de persoane vor beneficia de aceasta terapie.„De la 1 septembrie, in mai puțin de doua zile, asigurații vor avea…

- Telefonul inteligent este cel mai de succes gadget din Romania, scrie a1.ro. Peste jumatate dintre romani au cel putin un smartpone, pe care il folosesc in diferite moduri. Un astfel de telefon poate costa chiar si 5.000 de lei. O suma pentru care un bucurestean munceste, in medie, aproape…

- Liviu Pop l-a intrebat pe Dan Barna daca printre barbații care au batut-o pe femeia jandarm s-au numarat și cetațeni care au semnat inițiativa ”Fara penali in funcții publice” sau chiar persoane care au strans semnaturi pentru aceasta inițiativa. Dan Barna a reacționat dur și l-a avertizat…

- Romania va participa la Jocurile Invictus ce se vor desfasura, intre 20 si 27 octombrie, in Australia, la Sydney, cu o echipa formata din 15 militari raniti ca urmare a participarii la actiuni militare, informeaza MApN. Conform sursei citate, evenimentul cuprinde mai multe discipline sportive, adaptate…

- Romania va participa la Jocurile Invictus, ce se vor desfasura intre 20 si 27 octombrie, in Australia, la Sydney, cu o echipa formata din 15 militari, care au fost raniti in diverse actiuni militare. "Evenimentul cuprinde mai multe discipline sportive, adaptate pentru persoane cu dizabilitati, respectiv…

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…