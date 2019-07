Adelina Pestrițu mireasa, pe Instagram. Vedeta a impartași cu fanii poze de la nunta, imediat ce acestea au fost facute. Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, apar in imagini alaturi de domnișoarele și cavalerii de onoare. Vezi toate pozele in galeria foto! Adelina Pestrițu mireasa. Ce rochie a ales vedeta Adelina Pestrițu a ales o rochie de mireasa clasica, cu decolteu in forma de inima și fusta ampla, din tulle. Ea a aratat ca nu ii pasa de superstiții și a purtat un buchet de cale inchise la culoare. Adelina Pestrițu a purtat un coc accesorizat cu voal și o diadema. Adelina Pestrițu,…