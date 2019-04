Adele şi soţul ei, Simon Konecki, s-au despărţit Adele l-a nascut pe fiul ei, Angelo, in 2012. Artista in varsta de 30 de ani s-a casatorit cu Konecki, fondatorul drop4drop, o organizatie de caritate care lupta pentru accesul global la apa potabila curata, in 2016, dupa cinci ani de relatie. Cel mai bine vandut artist nascut la Londra, Adele este cunoscuta pentru albumele ei de top: "19", "21" si "25". Potrivit declaratiei, cuplul a specificat ca nu vor fi facute alte comentarii cu privire la despartire si a cerut sa-i fie respectat dreptul la intimitate. Cei doi s-au casatorit in secret iar Adele a facut public anuntul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

