- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, miercuri, cursurile sunt suspendate integral in Bucuresti, Ilfov, Teleorman, Arges, Dolj, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt. In Bucuresti, Ilfov si Teleorman elevii nu merg la scoala toata saptamana.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Crește de la o ora la alta numarul județelor unde se inchid școlile din cauza viscolului. In județul Giurgiu, unde nu s-a invațat luni și marți, copiii raman acasa și miercuri. In Argeș, cursurile au fost suspendate miercuri, iar abia vineri copiii vor reveni la școala. Factorii de decizie din județul…

- Edilul Capitalei Gabriela Firea a anuntat ca scolile din Bucuresti vor ramane inchise. Primarita spune ca inainte de a lua decizia s-a consultat cu specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie, care au anuntat ca vor emite o a treia avertizare de Cod galben de viscol si ninsori care intra…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- SCOLI INCHISE pentru a doua zi consecutiv. "Marti, 27 februarie, cursurile sunt suspendate in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetele Dolj, Constanta, Giurgiu (cu exceptia gradinitelor cu program prelungit din municipiul Giurgiu), Ilfov si Teleorman, dar si in Capitala. Tot marti,…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri, din cauza viscolului, si in judetul Ialomita, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judetului Ialomita, si in urma consultarii cu directorii…

- Unitatile de invatamant din judetul Tulcea vor fi inchise marti din cauza viscolului, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit care pot primi copiii. Autoritatile au decis luni suspendarea cursurilor in ziua de 27 februarie, pentru unitatile de invatamant din judetul Tulcea, din viscolului si…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri in unitati de invatamant din mai multe judete, din cauza conditiilor meteorologice, potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale, remis luni AGERPRES. Cursurile vor fi suspendate marti in toate unitatile de invatamant preuniversitar…

- Meteorolgii spun ca valul de frig va cuprinde toata tara, urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Maximele vor fi negative in toate regiunile, va fi ger dimineata si noaptea, la inceput in jumatatea de nord, apoi si in restul…

- Valul de frig cuprinde toata tara, un cod portocaliu de ger intrand in vigoare in noaptea de duminica spre luni, de la ora 03:00 si va tine pana pe 1 martie. De asemenea, a fost emis un cod portocaliu de ninsori si viscol. Scolile vor fi inchise, luni si marti, in Bucuresti si alte judete care sunt…

- Luni, 26 februarie, și marți, 27 februarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile școlare vor fi suspendate integral in județele Dolj și Ilfov, respectiv in Capitala. In județul Constanța, cursurile vor fi suspendate integral in ziua de luni, 26 februarie. In municipiul și in județul…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- Școlile vor fi inchise in București, Dolj și Constanța din cauza atenționarilor meteorologice. Și Universitatea ''Stefan cel Mare'' din Suceava a anunțat ca iși suspenda cursurile in zilele de luni si marti.

- Viscolul anuntat de meteorologi pentru luni si marti a determinat autoritatile sa suspende cursurile in doua judete si in Bucuresti. Si o universitate din Suceava a anuntat ca nu-si va deschide portile din cauza unor probleme cu incalzirea, in conditiile in care nordul tarii este deja afectat de ger.

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- Luni si marti, școlile din București vor fi inchise, potrivit anuntului facut duminica de primarul generalGabriela Firea. Ea a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care sudul și estul țarii, inclusiv Capitala, vor fi sub avertizare cod portocaliu…

- Școlile din București vor fi inchise luni și marți, ca urmare a avertizarilor de vreme rea emise pentru urmatoarea perioada a lunii. Masura a fost decisa in cadrul Comandamentului de iarna convocat astazi de primarul general, Gabriela Firea și ar putea fi extinsa și la alte județe, avand in vedere…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- Conform unui comunicat de presa transmis vineri de Politia Judeteana Arad, in urma perchezitiilor care au avut loc la sediul unei firme din Arad si intr-un imobil din Deva au fost ridicate suma de 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm si 27 de cartuse nepercutate. Anchetatorii spun…

- Cinci persoane au fost reținute in urma decinderilor de joi dimineața ale polițiștilor. Percheziții au avut loc in peste 100 de locații din 16 județe și Capitala. Prejudiciul din dosar este estimat la doua milioane de euro. Cinci persone au fost reținute in urma perchezițiilor care au avut loc in peste…

- Caras-Severinul se numara printre judetele in care, in dimineata de joi, 22 februarie, au fost demarate 101 perchezitii domiciliare, fiind puse in aplicare 27 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat statului fiind estimat la doua milioane de euro. Potrivit…

- Potrivit sursei citate, perchezitiile sunt efectuate în Bucuresti si în judetele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, Cluj, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj si Caras - Severin, la activitati participând si politisti specializati în investigarea…

- Evaziune fiscala de doua milioane de euro: Peste o suta de perchezitii in tara, printre care si la Cluj Peste o suta de perchezitii domiciliare sunt efectuate joi, in Bucuresti, Cluj si alte 15 judete, de politistii aradeni, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, intr-un…

- Peste o suta de perchezitii domiciliare sunt efectuate joi, in Bucuresti si 16 judete, de politistii aradeni, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, intr-un dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de doua milioane de euro, se arata intr-un comunicat al Politiei…

- Oamenii legii efectueaza astazi peste 100 de percheziții domiciliare in Argeș și alte 15 județe, precum și in Capitala, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Perchezițiile sunt efectuate de polițiștii aradeni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații…

- Peste o suta de perchezitii ale politistilor si procurorilor au loc, joi, in 16 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniile constructii si comert cu metale feroase si neferoase, cu un prejudiciu de aproximativ doua milioane de euro. Un numar de 27 de persoane vor fi duse…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. Perchezițiile sunt…

- La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice desfașoara 101 percheziții domiciliare in județele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, CluJ, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj, Caras-Severin și in municipiul București. Perchezițiile se…

- "Astazi este zi de salariu si, pana la aceasta ora, nimeni din Bucuresti nu a primit salariile si nici in alte judete nu s-a facut plata pana acum. Este posibil ca o parte sa intre in seara aceasta, dar cea mai mare parte sigur nu isi vor primi banii azi. De cand s-a schimbat fluxul acesta financiar…

- Cum arata o ora de matematica dupa un auxiliar digital? Ca sa aflam raspunsul, am participat la o ora de matematica la clasa a șasea facuta dupa auxiliar digital, singurul autorizat, pana in prezent, de Ministerul Educației. Elevii au fost ca peștii in apa. Eleva pune un deget pe unghiul unui triunghi…

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie, politistii…

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia. ”Cursurile…

