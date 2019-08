Stiri pe aceeasi tema

- Concurenti din 11 tari, inclusiv din Canada, Japonia, Thailanda si tara gazda, Finlanda, vor participa vineri la finala Campionatului Mondial de Air Guitar ("Chitara aeriana"), au anuntat miercuri organizatorii acestui eveniment insolit, scrie agerpres.ro.

- Cel puțin cinci experți nucleari au murit în misterioasa explozie în timpul testarii unui motor de racheta în nordul Rusiei, acum patru zile, scrie The Moscow Times care trece în revista tot ce știm pâna acum despre accident.Explozia nucleara din Rusia: Radioactivitatea…

- Explozia rachetei rusești, produsa, saptamana trecuta, la o baza navala din regiunea Arhanghelsk, ridica tot mai multe semne de intrebare legate de natura testului și ce s-a petrecut, cu adevarat, acolo. Singurele certitudini sunt legate de victimele exploziei: cinci fizicieni nucleariști ruși au murit…

- Expertii nucleari americani au declarat ca suspecteaza faptul ca in timpul testarii unei rachete de croaziera cu propulsie nucleara in nordul Rusiei, care a avut loc saptamana aceasta, s-a produs o explozie accidentala si o emisie de radiatii, potrivit publicatiei The Moscow Times, informeaza Mediafax.…

- Expertii suspecteaza ca explozia de joi de la o baza navala din regiunea Arhanghelsk s-ar fi produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie nucleara, scrie presa rusa. Locuitorii din zona au epuizat stocurile de pastile de iod din farmacii pentru a contracara efectele posibile ale radiatiilor.

- Exista, din nou, suspiciuni ca Rusia a suferit un alt accident nuclear, dupa ce ambulanțe acoperite cu folii speciale de protecție au fost vazute transportând persoane suspectate ca sufera de expunere la radiații de la o misterioasa explozie la o baza militara, scrie Daily Mail.…

- Exista suspiciuni ca explozia de la o baza navala din regiunea Arhangelsk s-ar fi produs în timpul testarii unei rachete cu propulsie nucleara, au declarat experți citați de cotidianul Daily Express și publicația online rusa Meduza, citeaza Mediafax.Potrivit datelor oficiale comunicate…