Accident pe Soseaua Vestului, la Baumeister. O soferita a ajuns cu masina pe liniile de tramvai

Stiri pe aceeasi tema

- Soferita care produs accidentul in localitatea Caciulesti, pe drumul judetean DJ 156A, a decedat la spital in urma ranilor suferite, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Dimitrie Mocanu, potrivit Agerpres.Femeia avea 34 de ani si a fost transportata la spital in stare…

- Cnci persoane, printre care și doi copii, au fost transportate la spital, luni, in urma unui accident care s-a produs in Ploiești și in care au fost implicate un troleibuz și o mașina, transmite MEDIAFAX.Citește și: USR-PLUS vrea sa provoace un dezastru pentru Guvernul Dancila! Lovitura pregatita…

- Accidentul a avut loc in Complexul Studențesc din Timișoara. O mașina de poliție a ajuns cu roțile in sus dupa ce a fost lovita de un alt autoturism. The post Accident mai puțin obișnuit, la Timișoara. O mașina de poliție a ajuns cu roțile in sus appeared first on Renasterea banateana .

- Sorina Gheorghe, romanca de 24 de ani care a murit in primavara intr-un accident rutier produs pe o autostrada din Marea Britanie, a produs accidentul dupa ce a fost extrem de obosita pentru ca a stat la munca ore suplimentare. Tanara conducea spre munca in momentul in care a incercat sa depașeasca…

- Șapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier care s-a produs luni seara pe DN 2E, in apropiere de Berchișești, dupa ce autoturismul in care se aflau toți cei șapte a fost scapat de sub control de șofer și s-a rasturnat in afara drumului. Accidentul s-a produs in jurul orei 20.30, ...

- Un accident grav s-a produs in Jucu de Mijloc, la trecerea la nivel cu cafea ferata.Accidentul s-a produs marți, in jurul orei 15.10.O persoana a ramas incarcerata in autoturism. ”Apelantul a putut evalua doar vizual victima, pare conștient și nu poate ieși din mașina. Apelantul nu se poate apropia…

- Un microbuz care transporta 11 copii la Manastirea Suzana a fost implicat, marți, intr-un accident in localitatea Albești Paleologu din Prahova. Șoferul microbuzului circula regulamentar și nu a putut evita impactul violent cu o mașina care a intrat pe contrasens pentru a depași un autoturism ramas…

- Johanna Jeppsson, o suedeza care s-a rasturnat cu mașina, a declarat ca a facut accident pe un drum din Scoția pentru ca este ingrijorata din cauza Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Femeia, in varsta de 50 de ani, a fost depistata de polițiști cu o alcoolemie de patru ori mai mare…