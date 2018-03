Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent, iar trei oameni au ajuns la spital in stare grava. Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria.

- O persoana a ajuns la spital in stare grava si doua persoane au fost ranite usor, in urma accidentului rutier produs joi seara, pe E 60, in localitatea Cipau, in care au fost implicate un TIR incarcat cu fier vechi, un autotrailer care transporta doua masini si un autoturism, conform Agerpres.Potrivit…

- SCANDALOS… Un cititor Vremea Noua ne-a trimis o poza cel puțin interesanta, in care o mașina scumpa sta parcata pe contrasens, pe o straduța din centrul Hușiului. Mașina in cauza aparține unui fost parlamentar al județului Vaslui, Dan Marian, acum “vedeta” intr-un dosar cu retrocedari de terenuri la…

- Un șofer de 27 de ani din Stulpicani s-a ales cu un dosar penal dupa ce a condus baut și a intrat, cu mașina pe care o conducea, intr-o autoutilitara care se deplasa regulamentar.Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe DJ 177B, in interiorul localitații Stulpicani. In timp ce conducea autoturismul…

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- Un tanar de 30 de ani din Vaslui, care, acum cateva zile, a condus beat și a intrat in plin intr-o mașina a poliției – in timp ce era urmarit pentru ca nu oprise la un filtru – punand in pericol viețile a doi agenți, a fost plasat sub control judiciar, masura ce a starnit […] The post Scandal monstru…

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Anglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.”Patru persoane au murit in explozia care a avut loc intr-o proprietate…

- Initial, Centrul Infotrafic al Politiei anunta ca doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc in comuna Cotmeana, satul Lintesti, unde un sofer care se deplasa dintre Pitesti catre judetul Valcea si in autoturismul caruia se aflau trei pasageri a pierdut controlul volanului, iar autoturismul…

- Patru persoane au fost ranite grav, duminica dimineata, pe Drumul National 7, in comuna Lintesti, judetul Arges, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit de un TIR, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul s-a petrecut chiar in centrul orasului. Soferul care abia si-a luat carnetul circula cu viteza mare, desi soseaua era acoperita cu zapada. Tanarul a intrat direct intr-un stalp de electricitate pe care l-a pus la pamant de-a lungul strazii. Autoturismul a fost serios avariat insa,…

- Mașina implicata, noaptea trecuta, in accidentul mortal de la Ciumbrud, in care un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, a fost ridicata sambata dimineața, cu un utilaj special. Din imaginile filmate de un localnic rezulta ca dupa ce a ieșit de pe carosabil, autoturismul s-a rasturnat intr-o rapa,…

- Un pieton a fost lovit de o masina in Boldesti Scaeni, victima fiind transportata la spital, informeaza ISU Prahova. Accidentul s-a produs in Boldesti Scaeni, masina implicata fiind na care transporta valori. Victima este o femeie in varsta de 38 de ani si a fost preluata de o ambulanta SMURD…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se gaseau a derapat și s-a izbit de un cap de pod. Accidentul s-a inregistrat ieri, pe DN17B, in comuna Dorna Arini. La volan era un barbat de 52 de ani, din Broșteni. El nu a adaptat viteza pe carosabilul acoperit cu zapada. Din accident […]

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse ieri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.

- Doua persoane au fost la un pas de tragedie, dupa ce s-au rasturnat cu autoturismul in afara carosabilului și s-au oprit in vegetația de pe marginea drumului. Accidentul rutier a avut loc astazi, in jurul orei 15.00, la ieșirea din localitatea timișeana Șag. Șoferul autoturismului circula pe E70, moment…

- Un spital din Iași este în alerta. Acesta a intrat în carantina dupa ce a fost confirmata prezenta virusului gripal A H1N1 la 11 pacienti bolnavi de cancer. Cinci dintre ei sunt deja în stare grava.

- El este autorul atacului rasist din Italia! Tanarul extremist Luca Traini a impuscat mai multi imigranti pe strazi.Barbatul care a semanat panica, astazi, pe strazile din Italia, in orasul Macerata, impuscand mai multi imigranti, se numeste Luca Traini.Potrivit presei din Italia, Luca Traini are 28…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Accidentul de pe strada Cuza Voda nu a fost singurul din noaptea de miercuri spre joi petrecut la Botoșani. Daca primul a avut loc in zona zero a municipiului reședința, al doilea s-a petrecut pe un drum național.

- O femeie a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost proiectata dintr-o mașina lovita de tren in Satu Mare. Din primele informații, victima este in stare grava. Accidentul a avut loc, marți dimineața, intre orașul Tașnad și localitatea Cig, județul Satu Mare. O șoferița nu ar fi oprit la trecerea la…

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Soarta crunta pentru un pieton ucis intr-un accident in Moisei, județul Maramureș. Barbatul a fost spulberat o mașina scapata de sub control de un șofer care circula cu viteza. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere. Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional! Accidentul…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Un barbat a plonjat, sambata, cu masina in raul Arges, pe raza comunei Vanatorii Mici din judetul Giurgiu, in masina aflandu-se si doi copii, de 13 si 11 ani. Baiatul de 13 ani este in stare grava, transmite corespondentul Mediafax.

- Un tanar de 19 ani se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital, dupa ce un arbore doborat in padure a cazut peste el, ranindu-l grav la cap. Accidentul s-a produs in timpul diminetii de marti, intr-o padure din zona comunei Stulpicani, victima ajungand la spital in stare foarte ...

- Patru copii din localitatea bistriteana Nepos, care se indreptau spre scoala marti dimineata, au fost implicati intr un accident rutier, dupa ce o masina a derapat pe carosabilul umed, informeaza Agerpres.ro. Potrivit datelor comunicate Agerpres de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Trei persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident auto care a avut loc in Barlad, dupa ce un tanar sofer a pierdut controlul unui autovehicul si s-a izbit de gardul unei spalatorii auto. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ)…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Caz halucinant in Vaslui! Un barbat in varsta de 80 de ani, din localitatea Solesti, judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost violat de un alt barbat in varsta de 54 de ani.

- Doua din cele trei persoane aflate in autoturismul care a plonjat, duminica, in raul Jiu, in judetul Hunedoara, au decedat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, cei doi barbati, in varsta de 35 si 42 de ani, care se aflau in masina ce a iesit de pe…

- Un tanar de 22 de ani, din judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital, injunghiat in torace si abdomen, cu evisceratie, in urma unui conflict spontan. Scandalul ar fi izbuncit intre doua grupuri de tineri din comuna Lipovat, dupa ce unul dintre tineri, spun anchetatorii, ar fi strigat ”Hai sa-i…

- Un drum la biserica din localitate s-a terminat tragic pentru o adolescenta de 16 ani din comuna bistrițeana Tureac. Tânara a fost spulberata cu o camioneta de un tânar de aceeași vârsta, care a baut pâna la coma alcoolica. Adolescenta mergea spre casa alaturi de o vecina, dupa…

- Un tanar de 30 de ani a fost aruncat prin parbriz, dupa ce mașina sa s-a izbit violent de un monument din apropiere de Parcul Expoziției, din Iași.Accidentul s-a petrecut in prima zi din an, cand...

- Accidentul a avut in zona localitatii Malu Vartop, la cativa kilometri de Ramnicu Valcea. Potrivit martorilor oculari, un autoturism BMW care circula cu viteza foarte mare pe soseaua uda a intrat pe contrasens si a lovit frontal un TIR. Ambele vehicule au iesit de pe carosabil , iar autoturismul a luat…

- Un șofer in stare avansata de ebrietate a provocat un accident soldat cu ranirea sa și a pasagerului din mașina lui. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, pe strada Parcului din Siret. Mașina era condusa de un localnic de 41 de ani, cu o alcoolemie de 1,01 la mie in aerul expirat. Din…

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit aseara în apropiere de Viena, accident în urma caruia doua vagoane au deraiat, 8 persoane fiind ranite, dintre care patru în stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP. Un bilant anterior prezentat de echipele…

- Patru persoane au fost ranite grav intr un accident de tren produs in orasul spaniol Alcala de Henares, langa Madrid, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza dpa, preluat de Agerpres.Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala 15:00 GMT vineri, in momentul in care trenul a intrat intr o bariera…

- Un accident violent s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 6, in județul Timiș. O persoana a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accidentul a avut loc in zona localitații timișene Lovrin. Șoferul unui autoturism in care se aflau patru persoane […] Articolul…

- Politia din Australia a arestat un barbat care a intrat cu masina in multime la Melbourne, intr o intersectie aglomerata din centrul orasului, informeaza Digi24.ro. Potrivit presei locale,in incident au fost ranitii 16 oameni. In imaginile de la fata locului apar mai multe persoane intinse pe asfalt,…

- Accident grav in localitatea clujeana Aghireșu Fabrici, marți dupa-masa, acolo unde un barbat a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit frontal de o alta condusa regulamentar de catre o femeie. In urma impactului, cei doi șoferi au fost raniți. Se pare ca barbatului i s-ar fi facut rau la volan.…

- Accidentul mortal a avut loc seara trecuta, pe DN 6, in județul Caraș-Severin pe raza localitații Mehadia. O șoferița, care mergea dinspre Orșova spre Caransebeș a acroșat un pieton care mergea pe marginea drumului. Barbatul accidentat a fost transportat de urgenai la spitalul din Dr. Tr. Severin, insa…

- Un barbat din Tandarei, care conducea o masina pe DJ 201, a murit pe loc, dupa ce s-a izbit de un copac. Accidentul s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de 14 decembrie, iar echipajele de prim-ajutor sosite la locul tragediei nu au mai putut face nimci pentur sofer.

- Trei persoane au ramas incarcerate, vineri dimineata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren in Gara Rosiesti din judetul Vaslui, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentantilor ISU Vaslui, o masina a fost lovita in Gara Rosiesti de un tren.Accidentul s-a produs la o ...

- Grav accident feroviar la intrarea in Rosiesti, judetul Vaslui. O masina, in care se aflau trei persoane, a fost izbita violent de personalul 1863 care circula pe ruta Galati - Iasi. In urma impactului, ocupantii masinii au fost grav raniti. Una dintre persaone se afla in stare de inconstienta, motiv…

- Un accident feroviar s-a produs, vineri dimineața, in județul Vaslui. Este vorba despre garnitura Galați-Iași, care a intrat in coliziune cu un autoturism. In urma accidentului, trei persoane...

- Un accident grav de circulatie a avut loc in aceasta dimineata, cand ceata a pus stapanire pe intreg vestul tarii. Un sofer a ajuns in spital dupa ce a iesit cu masina de pe carosabil si s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. Era in jurul orei 06.15 cand barbatul in varsta de […] Articolul Sofer…

- Un accident cumplit s-a petrecut in urma cu cateva minute in zona Roșiești Gara, la trecerea la nivel cu calea ferata. O mașina cu numere de Vaslui, cel mai probabil un Golf IV, conform unor marturii ale celor prezenți in zona, a forțat trecerea la calea ferata, fara a se asigura, fiind loviți in plin…