- Aproape 14.700 de detinuti au votat, duminica, la europarlamentare si circa 13.000 la referendum, informeaza Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Potrivit unui comunicat al ANP transmis AGERPRES, 14.696 de persoane private de libertate si-au exercitat dreptul de vot la alegerile europarlamentare,…

- Prezenta la urne pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 17,17, de 30,07%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. Potrivit art. 5 din Legea 3/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referendumul este valabil…

- Un candidat ALDE la europarlamentare a votat la Referendumul pentru Justitie, desi sefii partidului i-au sfatuit pe toti liberal-democratii sa nu ridice buletinul de vot. Este vorba despre Eduard Luca, un avocat din Botosani, candidat pe listele ALDE la europarlamentare. Tanarul avocat spune ca asa…

- Biroul Electoral Central anunta ca duminica, pana la ora 12.00, au votat 15,06 % dintre alegatori pentru alegerile europarlamentare si 12,16% pentru referendumul pe justitie initiat de Klaus Iohannis.

- Comisarul european Corina Cretu, candidat Pro Romania la europarlamentare, a votat, la Cluj, atat la alegerile europene, cat si la referendum. „Am venit cu speranta unui nou inceput”, a sustinut Cretu.

- Pentru Klaus Iohannis si aliatii sai temporari si prost controlati din statul paralel, iarasi nu e vorba de vreo Europa. Nu ii preocupa pe ei MTO-ul, co-decizia si pactul fiscal (cati or sti ce sunt), ci doar sa foloseasca europenele pe post de Colectiv 2, cum au incercat cu atitea motiuni…

- Președintele Klaus Iohannis și-a schimbat radical opiniile politice in ultimii 10 ani. In 2009, Iohannis era primar al Sibiului și era susținut de PSD, PNL și UDMR sa devina premier, dupa caderea Guvernului Boc.Citește și: NEBUNIE in PSD! Lider important o spulbera pe Dancila: 'Doar nu o sa…

- REZULTATE ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: "Se pare ca, de aceasta data, membrii biroului electoral de la sectia de votare vor sti cum a votat fiecare. Nu, nu se vor uita in cabina de vot in momentul stampilarii, ci, mai inainte de asta, la numarul de buletine de vot primite de fiecare votant. Astfel,…