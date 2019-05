A murit actrita Ilinca Tomoroveanu. Mesajul colegilor de la Teatrul National

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca un Ramona Bulcu, fostul purtator de cuvant al Parchetului General si-a gasit sfarsitul intr-un mod dramatic, in Vinerea Patimilor si chiar la locul de munca, i-a socat pe cunoscutii femeii. Procurorul a cazut de la mare inaltime, de la un etaj superior al sediului Parchetului de pe langa Inalta…

- Valentin Platareanu, actor, regizor de teatru si profesor de actorie, cudubla cetatenie – romana si germana, nascut la data de 15 noiembrie 1936, la Bucuresti, a incetat din viata marti, 16 aprilie 2019, in Germania, anunta Teatrul National „Radu Stanca” din Sibiu.

- Duminica, 7 aprilie, ora 11,00, in Sala Mica a Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, va avea loc conferinta „Evreii din Romania in context european: asemanari si deosebiri”, sustinuta de Andrei Oisteanu, bine-cunoscutul istoric al religiilor si mentalitatilor. Conferinta va fi moderata…

- Cea de a 13-a ediție a Galei Premiilor Gopo s-a desfașurat, marți seara, la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București. Evenimentul, care premiaza cele mai bune producții cinematografice a fost umbrit, insa, de un recital de manele. Mai mulți artiști din Romania s-au aratat indignați in momentul…

- Teatrul National I.L.Caragiale din Bucuresti anunta ca actrita Maria Teslaru a incetat din viata. Actrita avea 63 de ani. "Cu profunda durere, colegii din Teatrul National I.L.Caragiale din Bucuresti se despart astazi de cea care le-a fost colega si prietena, partenera de scena si incantatoare actrita…

- "Cu profunda durere, colegii din Teatrul National I.L.Caragiale din Bucuresti se despart astazi de cea care le-a fost colega si prietena, partenera de scena si incantatoare actrita Maria Teslaru. De la „Trilogia antica" la „Burghezul gentilom", fiecare spectacol in care a jucat din 1990 incoace pe scenele…

- Actrita Maria Teslaru a murit, sambata, la varsta de 63 de ani. Artista, faimoasa pentru rolurile din teatru si film, va fi inmormantata in localitatea in care s-a nascut, Buhusi, in judetul Bacau. Maria Teslaru era angajata Teatrului National din Bucuresti.

- Rapperul rus Kirill Tolmatchii, cunoscut publicului sub numele de Dețl, a murit la scurt timp dupa ce a susținut un concert, sambata. Anunțul morții lui a fost facut de tatal sau. "Kirill nu mai este cu noi", a scris Alexander Tolmatskiy, tatal lui Dețl, potrivit Jurnal.md. Presa din Rusia relateaza…