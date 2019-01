Stiri pe aceeasi tema

- "Pura Still" este numele apei plate cu un continut de alcool de 4.5%, potrivit siteului AdAge.com.Companiile de bauturi alcoolice cauta mereu idei noi de a atrage consumatorii care se tem de caloriile in plus. "Pura Still" este inventia companiei americane FIFCO.

- Digi va mari preturile la toate serviciile incepand cu data de 1 martie 2019. Acest lucru se datoreaza guvernului care a introdus taxa pe lacomie pentru companiile din energie, telecom si pentru banci. Acesta taxa prevede plata unei taxe de 3% pe cifra de afaceri, iar companiile sunt nevoite sa creasca…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca angajatii din sectorul bugetar vor avea inca doua zile libere, in 24 si 31 decembrie, precizand ca si plata pensiilor se va face inainte de sarbatori, informeaza Agerpres.roAngajatii din sistemul bugetar se vor bucura de inca doua zile libere in preajma Craciunului…

- In momentul de fața, bugetul Camerei este 436 de milioane de lei, iar ca sa fie suficient pentru anul viitor trebuie suplimentat cu aproape 55 de milioane. Indemnizațiile, diurnele, sumele forfetare ale deputaților și salariile angajaților Camerei vor costa in 2019 peste 351 de milioane de lei. Insa,…

- La jumatate de an de la scumpirea abonamentelor, autoritatile ploiestene pregatesc o noua majorare de tarife in parcarile cu plata din oras, urmand sa introduca, in premiera, o impartire pe trei zone a acestor spatii. Pentru persoanele fizice, un abonament lunar ar urma sa creasca de…

- Politistii si militarii care indeplinesc conditiile necesare pentru acordarea compensatiei lunare pentru chirie vor putea folosi aceasta suma de bani in vederea achitarii ratei sau a unei fractiuni din rata pentru achizitionarea unei locuinte cu credit ipotecar/imobiliar. In acest sens, joi, 6 decembrie…

- Modificarea legislativa prin care militarii si politistii pot folosi banii alocati de stat pentru chirie pentru plata ratei la casa a intrat in vigoare dupa ce a fost publicat in Monitorul Oficial,

- Punerea in plata a pensiilor recalculate se va face incepand cu 1 octombrie 2018, indiferent cand se va termina de recalculat ultimul dosar, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, scrie Agerpres.ro. Vor primi in plus pensionarii n.r de cand a intrat legea in vigoare, de la 1 octombrie. In lege spune…