Stiri pe aceeasi tema

- A fost tensiune maxima in Dobrosloveni in timpul reconstiturii traseului pe care Gheorghe Dinca l-a facut dupa rapirea Alexandrei Macesanu. Localnicii au iesit pe strazi si au incercat sa ajunga la criminal. Luptatorii de la trupele speciale ale IPJ Olt au fost nevoiți sa intervina pentru a-i calma…

- Gheorghe Dinca a fost adus din nou la Caracal unde va avea loc recostituirea crimelor marturisite de Dinca. Este vorba de Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Criminalisii vor reface pas cu pasul drumul lui Dinca de la momentul in care a luat fetele la ocazie si le-a adus in locuinta lui. Criminalul…

- Apar noi date infricoșatoare in ancheta de la Caracal. Cercetarile efectuate in casa groazei au scos la iveala nu mai puțin de 40 de peste de sange descoperite de anchetatori in diferite locuri. O parte dintre acestea, descoperite pe patul suspectului Gheorghe Dinca, aparțin Luizei Melencu, fata de…

- Operatoarea 112 care a indignat o tara intreaga prin felul in care a comunicat cu Alexandra in timp ce aceasta cerea disperata ajutor, nu a fost sanctionata, potrivit Libertata.ro. STS susține ca apelurile de la Caracal au fost gestionate „conform metodologiei”. “Operatoarele au gestionat apelurile…

- Este oficial. Oasele descoperite in padurea de langa Caracal nu apartin Alexandrei Macesanu. Medicii legisti au finalizat si au facut publice rezultatele expertizelor efectuate asupra ramasitelor osoase gasite in padure. Acestea au fost transmise procurorilor DIICOT si vin sa confirme fara dubiu o a…

- Informații bomba apar cu fiecare zi in cazul Caracal. Anchetatorii au avut o surpriza de proporții in timpul percheziției informatice efectuata in telefoanele lui Gheorghe Dinca. In agenda terminalului, specialiștii au gasit numarul de telefon al polițistului care l-a convins pe Dinca, a doua zi dupa…

- Cazul de la Caracal șocheaza intreaga Europa. Președintele Parlamentului European David Sassoli a transmis un mesaj in care se declara intristat și șocat de neputința Serviciului de Urgența 112 de a acționa eficient la apelurile disperate ale Alexandrei Maceșanu. Sassoli vorbește de neputința serviciului…

- Un detaliu extrem de important in ancheta de la Caracal a fost dezvaluit in urma cu putin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Banila. Butoiul de metal in care s-au gasit prin cernere ramasite umane si fragmente de bijuterii – este un arzator improvizat, probabil, chiar de catre Gheorghe Dinca. In…