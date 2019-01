Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 18 decembrie, Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a lansat licitatia pentru achizitia a 51 de autobuze electrice pentru orasele Alba Iulia (13), Buzau (9), Ploiesti (9) si Constanta (20). Valoarea totala a contractului este estimata la 141,37 milioane de lei (30 milioane…

- Viceprimarul municipiului Gabriel Pleșa a declarat la Radio Unirea FM ca municipalitatea din Alba Iulia va depune luna viitoare un proiect prin care intenționeaza sa achiziționeze 5 stații de incarcare rapida electrice. Acesta a precizat ca e vorba de un proiect in valoare de circa 800 de mii de lei,…

- Retailerul Kaufland Romania si producatorul de energie regenerabila Renovatio Group deschid inca sase statii de incarcare a masinilor electrice pana la finele acestui an, ajungand la aproape 30 de locatii, potrivit datelor furnizate de companii. Cele doua companii, care au inceput un parteneriat…