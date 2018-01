Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de vacanțe, intalniri cu familia, bucate tradiționale de sarbatori și cadouri, sarbatorile de iarna inseamna și cateva reprize importante dedicate cumparaturilor. Supermarketurile, coșurile și carucioarele de cumparaturi sunt pline, iar casele reprezinta de cele mai multe ori adevarate teste…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat, în aceasta seara, la Antena 3, ca vor urma alte documente care probeaza faptul ca DNA și SRI au înființat echipe mixte care au lucrat în dosare penale în așa fel încât sa strânga cât mai multe informații…

- Perioada iernii poate sa fie destul de dificila pentru un automobil, mai ales daca este parcat in aer liber. Din cauza zapezii vopseaua poate sa aiba de suferit iar umezeala si noroiul pot sa faca si ele pagube destul de costisitoare.

- Politia Rutiera Ruse R. Bulgaria a informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, prin intermediul Centrului Comun de Contact romano bulgar, cu privire la restrictiile de circulatie pentru mijloacelor de transport pe drumurile nationale si autostrazile din Republica Bulgaria, pe…

- Vestiarul de la PSG e aproape de se rupe. L'Equipe anunta ca transferurile lui Neymar si Dani Alves au adus o atmosfera proasta din cauza ca cei doi brazilieni au o atitutine de sefi ai vestiarului, iar acest lucru nu le-a picat bine fotbalistilor mai vechi. Verratti, Cavani,…

- Luna cadourilor este sarbatorita cum se cuvine de organizatorii turneului detinut de Ion Tiriac, Mutua Madrid Open. Ei le-au pregatit fanilor tenisului o urare speciala inainte de Craciun, in care protagonisti sunt chiar starurile tenisului. Simona Halep, Garbine Muguruza, Rafael Nadal,…

- In aceasta perioada, in mod traditional, mai ales in mediul rural, se taie porcul de Craciun. Din pacate, tot in aceasta perioada, se inregistreaza și cele mai multe cazuri de infestare cu trichineloza. Libertatea iți spune cum poți inlatura orice risc de contaminare. O mica neatenție la alegerea porcului…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Dispoziţiile privind perioada…

- In luna octombrie a acestui an, Comisia de evaluare a managementului Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, pe perioada 2015-2017, i-a acordat nota 9,38 si a recomandat incheierea unui nou contract de management cu Bogdan Costea, pe urmatorii cinci ani. La ultima sedinta a Consiliului Local Municipal,…

- In aceasta perioada in care cei mai mulți comercianți ofera reduceri la numeroase produse, Politia Romana va ofera cateva sfaturi pentru a va bucura pe deplin de bunurile achiziționate: La cumparaturile in magazine: Evitati sa aveti asupra dumneavoastra sume mari de bani, in numerar! Cand achitati cumparaturile,…

- Conform Institutului Național de Statistica, Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei.…

- Postul inseamna renuntarea la proteinele si grasimile de origine animala si excluderea bauturilor alcoolice, asta daca ne referim strict la dieta. Postul Craciunului permite frecvent consumul de peste, fiind astfel mai putin restrictiv.

- CEL MAI NOU CENTRU COMERCIAL DIN MUNICIPIUL BISTRITA, VIZITAT DE POLITISTI. In aceasta perioada politistii desfasoara actiuni de prevenire, care vizeaza administratorii de societati comerciale, personalul de paza si vanzatorii. Politistii au in vedere in perioada premergatoare ...

- Federatia Romana de Sah pregateste pentru 2018, anul Centenarului Unirii, evenimente speciale. Vor fi mai multe competitii la Alba Iulia, Arad, Iasi si Bucuresti. Sunt asteptati sa participe jucatori din tara si de peste hotare. Este vorba despre un circuit de turnee open ce se va incheia la Alba Iulia,…

- Saptamana trecuta, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, au acționat in sistem integrat, impreuna cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, pentru siguranța transporturilor de marfa și substanțe periculoase. In perioada 1 – 8 decembrie a.c., polițiștii rutieri…

- In programul prezentat marti, 12 decembrie 2017, Marius Dunca isi propune ca in anul Centenarului sa uneasca regiunile tarii printr-un Tur Ciclist al Romaniei derulat pe o perioada de 5 zile si finalizat de un eveniment cultural care, deocamdata, nu stim unde se va desfasura. Iasul, orasul care a fost…

- Val de scumpiri la alimente. În luna noiembrie, ouale s-au scumpit cu 34% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica. Pe lista scumpirilor mai sunt untul, citricele, fructele, carnea de porc si laptele. La capitolul servicii, transportul…

- Camera Deputaților a votat o modificare la legea de organizare a Agenției Naționale de Integritate prin care parlamentarii acuzați de ANI de conflict de interese, in perioada 2007-2013, sunt iertați.Legea a fost votata cu 167 de voturi pentru, 90 impotriva și 2 abțineri. Deputații au…

- BERBEC: Vei avea reușite atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Daca unele lucruri nu au dat roade pana acum și ai așteptat mult timp, aceasta așteptare se pare ca a meritat in cele din urma. Insa vei lua o decizie importanta in ceea ce privește desparțirea de un partener…

- Chiar daca suntem aproape la mijlocul lunii decembrie, meteorologii ne anunța ca vremea se va incalzi in saptamana care urmeaza. Termometrele vor arata maxime de 14 grade Celsius, miercuri in Alba Iulia și alte orașe din județ. Gradele vor scadea treptat insa nu considerabil, iar la finalul saptamanii…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune un program nou si inedit pentru toamna 2018: Circuit – Croaziera Tarile Nordice-Germania. Noutatea acestui program este ca transportul spre portul de imbarcare se realizeaza cu autocarul din Baia Mare. Perioada excursiei este: 29.08 – 09.09.2018 pe…

- Perioada serbarilor de iarna se apropie cu pasi repezi. Prilej de bucurie, dar si de emotii, atat pentru copii cat si pentru parinti. Din acest scenariu fac parte si ajutoarele Mosului sau, mai exact, cei din manile carora ies costumele atat de cautate cand vine vorba de serbarea de Craciun. Craciunițe,…

- „Pacientii au tolerat bine transplantul, acum sunt in stare buna. Mai au in jur de 10-14 zile perioada de spitalizare in care maduva lor se va reface. Este o perioada in care au risc infectios si sunt izolati in compartimentul steril. Suntem foarte fericiti ca am inceput activitatea de transplant care…

- V. Stoica Potrivit datelor facute publice de catre Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in doar patru zile, respectiv in perioada 27 noiembrie – 1 Decembrie, in Prahova au fost raportate oficial șase noi cazuri de rujeola, ceea ce inseamna ca numarul imbolnavirilor aproape…

- Cheltuielile gospodariilor au avut cea mai mare contribuție la creșterea economica din primele noua luni din acest an, respectiv de 6,1%, in condițiile in care consumul final s-a majorat cu 9,7%, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica (INS) remis, marți, AGERPRES.…

- Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public national (BPN) in cele 11 luni ale anului 2017 au crescut, comparativ cu perioada similara a anului 2016 cu 18,8%. Astfel, in perioada de referinta au fost inregistrate incasari in suma de 29,1 miliarde lei, ceea ce constituie o crestere…

- Comisarii pentru protectia consumatorilor le transmit cetatenilor sa fie atenti in perioada premergatoare Sarbatorilor de iarna de unde isi cumpara produse, in special alimentare si sa verifice cu atentie termenul de valabilitate si eticheta. Madalin Giurcau, seful Comisariatului Judetean pentru Protectia…

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei au aprobat un amendament potrivit caruia se considera vechime in magistratura perioada in care o persoana a exercitat functia de notar de stat."Constituie vechime in magistratura perioada in care o persoana a exercitat…

- Primaria Capitalei va organiza, in Piața Victoriei, in perioada 5-17 decembrie, evenimentul cultural dedicat copiilor "Targ de sarbatori - Festival de colinde și obiceiuri de iarna", urmand ca pe 31 decembrie, in același loc, sa se desfașoare concertul de Revelion. "Urmare…

- „DruRelax va asteapta in perioada de 30.11-03.12 incepand cu orele 09:00 sa va bucurati de 4 zile libere de rasfat si buna dispozitie ! Profita de weekendul prelungit si incarca-te cu energie pozitiva, odihna si relaxeaza-ti mintea si corpul ! „

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde lei, reprezentand 24,7% din PIB, au fost cu 10,8% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finantelor Publice. S-au inregistrat cresteri fata…

- Cele doua reprezentante ale Timișoarei in prima liga de baschet masculin nu vor avea o misiune ușoara in vederea atingerii fazei semifinale a Cupei Romaniei. BC Timba va intalni Steaua iar BC SCM da piept cu CSU Sibiu in sferturile competiției K.O. Turneul Final 8 va avea loc in luna februarie, dar…

- Afecțiunile de sezon au cauzat neplaceri catorva mii de timișeni. Potrivit datelor Direcției de Sanatate Publica Timiș, in ultimele trei saptamani nu mai puțin de 6.129 de persoane s-au prezentat la medic. Astfel, pe parcursul lunii noiembrie, un timișean din o suta a suferit o infecție respiratorie…

- "Bonusurile la angajare nu sunt o inovatie in recrutare, ele practicandu-se de multi ani pe pietele internationale, dar in Romania discutia este de data recenta si nu sunt un fenomen raspandit. La nivelul managementului senior, preferinta este mai degraba spre negocierea unui pachet avantajos de…

- Madalina Ghenea a vorbit pentru prima data despre sarcina sa si despre cea mai delicata si grea perioada din viata ei. Aceasta a marturisti motivul pentru care si-a ascuns sarcina timp de 8 luni.

- Andreea Berecleanu a facut cea mai neașteptata combinație de alimente in perioada de post. Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , se afla printre cele mai apreciate prezentatoare de știri de la noi din țara. De ani de zile, Andreea Berecleanu, care a fost vanata…

- Consiliul de Administrație al TAROM l-a numit luni pe Wolff Werner-Wilhelm in funcția de director general interimar al companiei, mandatul fiind de patru luni. "Compania TAROM informeaza ca, în urma ședinței de astazi (luni — n. r.), 20 noiembrie 2017, a Consiliului…

- O instabilitate la nivelul loturilor ce s-a rasfrant negativ, in timp, asupra talentelor autohtone și a naționalei. Achiziționam mult, pe bani puțini sau gratis, vindem la fel. Sau altfel spus, Liga 1 este un veritabil hipermarket. Aceasta-i concluzia ce se desprinde dintr-un studiu efectuat de CIES…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Ionescu Razvan Octavian si Alexandru Leonard, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de risc si trafic ilicit international de droguri de risc. Potrivit rechizitoriului, in cauza, exista suspiciunea…

- Conform tradiției americane, Black Friday 2017 este in ultima vineri a lunii noiembrie, adica pe 24 noiembrie 2017. Trecutul ne spune ca e foarte posibil sa avem doua perioade de reduceri, care se pot extinde peste ambele weekend-uri sub numele de Black Weekend 2017, noteaza blackfriday-romania.com.…

- În curând va începe nebunia cumparaturilor. Anul acesta marile magazinele din România au fixat data de 17 noiembrie pentru ofertele de Black Friday. Pentru unele produse prețurile vor scadea și cu 50% sau chiar mai mult. Conform tradiției americane, Black Friday 2017…

- Romania mai are putin si devine tara Black Friday-ului perpetuu. De la o zi pe an, perioada reducerilor s-a extins chiar si la o luna. Unele magazine au dat startul promoțiilor negre chiar din prima zi de noiembrie, in speranta ca vor atrage cat mai multi clienti grabiti.

- Cel mai mare eveniment al reducerilor in Romania va fi, mai ales, pe 17 noiembrie, dar evoMAG vine cu o propunere interesanta pentru cei care vor sa cumpere mai mult, mai ieftin. eMAG a anuntat ca sustine Black Friday 2017 pe 17 noiembrie si acea zi va fi si cea mai activa din punct de vedere…

- Black Friday 2017: evoMAG da startul reducerilor pe 1 noiembrie evoMAG va desfasura editia din acest an a Black Friday in intervalul 1 – 19 noiembrie, pe parcursul a trei runde de reduceri Cele mai mari reduceri din an vor ajunge pana la 70% si vor viza aproape 30.000 de produse Bucuresti,…

- Black Friday sau Vinerea Neagra se aproprie si e gata sa instaureze "febra cumparaturilor" in randul populatiei. Cozi interminabile in magazinele participante si site-uri care cedeaza, acestea sunt cateva semne ale "febrei"...

- Prezent la Conferinta Judeteana a ALDE, directorul Liceului Teoretic din Teius si proaspat ales sa conduca organizatia orasului, Octavian Rusu, fost pnl-ist, a ramas impresionat de numarul mare de persoane prezente la eveniment, 350 mai exact, din care peste 75%, tineri. „Unul dintre colegi a incercat…