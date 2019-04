Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care aleg ca destinație Parcul Național Gradiștea Muncelului – Cioclovina au parte de priveliști superbe. Un colț de rai li se desfașoara in fața ochilor, in aceasta perioada cand natura revine la viața. In Parcul Natural Gradiștea Muncelului – Cioclovina, una dintre cele mai complexe și…

- Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași in parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Iași și Regia Naționala a Padurilor Romsilva – Direcția Silvica Iași organizeaza luni, 18 martie 2019, de la ora 10.00, o activitate de plantare in spațiul de impadurire stabilit de catre Ocolul Silvic Iași,…

- O suprafata de 12.600 de hectare de teren aflata in proprietatea publica a statului si in administrarea Romsilva va fi reimpadurita in 2019, bugetul alocat pentru aceasta actiune fiind de 193 de milioane de lei, a declarat, Gheorghe Mihailescu, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor -…

- bugetul alocat este de 193 milioane de lei O suprafata de 12.600 de hectare de teren aflata in proprietatea publica a statului si in administrarea Romsilva va fi reimpadurita in 2019, bugetul alocat pentru aceasta actiune fiind de 193 de milioane de lei, a declarat, joi Gheorghe Mihailescu, directorul…

- Poliția Romana, prin structurile rutiere, a demarat acțiunea „SEATBELT”, in cadrul careia polițiștii desfașoara activitați pentru verificarea și impunerea folosirii centurii de siguranța și a dispozitivelor de fixare omologate. Saptamana 11-17 martie 2019 este dedicata controalelor T.I.S.P.O.L. Seatbelt…

- Bugetul pentru ajutorul de minimis acordat firmelor din municipiul Sfantu Gheorghe va fi, in acest an, de 1,2 milioane de lei, a declarat presedintele Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna, Edler Andras. Potrivit acestuia, programul initiat de CCI in parteneriat cu Consiliul local Sfantu Gheorghe,…

- Potrivit proiectului, vor fi publicate numai restanțele la buget ale persoanelor juridice. In plus, ANAF anunța ca pe aceasta „lista a rușinii” nu vor mai fi publicate numele companiilor care au obligatii fiscale restante sub 500 de mii de lei. De asemenea, cei care au de recuperat bani de la stat…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva administreaza 3,14 milioane de hectare de paduri aflate in proprietatea publica a statului, din care aproape 80% sunt certificate la nivel international, si asigura servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de paduri aflate in alte forme de proprietate.…