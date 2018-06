Stiri pe aceeasi tema

- Nicio echipa africana nu a trecut de primul tur la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, o premiera dupa editia din 1982 a competitiei, organizata de Spania, scrie France Football. Dupa ce Senegalul a fost eliminat joi, in urma esecului suferit in fata Columbiei (0-1), s-au spulberat ultimele sperante de a…

- Cupa Mondiala de fotbal din Rusia programeaza luni ultimele meciuri din Grupele A si B, care vor oferi primele doua optimi de finala. Programul meciurilor de luni, 25 iunie: 17,00 (ora Romaniei) Arabia Saudita - Egipt, la Volgograd (Volgograd Arena, TVR 2), in Grupa A 17,00 (ora…

- Cupa Mondiala 2018. Programul zilei, 21 iunie. Trei meciuri se vor desfasura joi, 21 iunie, in a opta zi a Cupei Mondiale din Rusia. Meciurile care au loc joi, 21 iunie, la Cupa Mondiala 2018, sunt disputate de echipe din grupele C și D, aflate in a doua etapa. Programul zilei de 21 iunie la Cupa Mondiala…

- Starul fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia - Argentina la Cupa Mondiala 2018, dupa ce nationala tarii sale a debutat la competitia din Rusia printr-o victorie in fata Tunisiei (2-1), informeaza AFP. Anglia, care va infrunta Belgia pe 28 iunie, in Grupa C, nu a reusit sa straluceasca…

- Revista presei sportive vine cu o multitudine de subiecte. In centrul atenției se afla, bineințeles, Cupa Mondiala din Rusia, acolo unde, azi, se joaca ”finala” din grupe. Tot de peste hotare mai citim despre finalul telenovelei Griezmann, dar și ultimele mișcari de trupe din Spania și Italia.

- GSP.ro face o scurta analiza a favoritelor la caștigarea trofeului la Mondialul din Rusia și explica punctele forte și punctele slabe ale fiecarei candidate. Tu cine crezi ca va caștiga CM? Voteaza in sondajul de mai jos!

- Analistii bancii de investitii Goldman Sachs, cu sediul la New York, au prezis ca Brazilia va castiga titlul mondial la CM de fotbal 2018 din Rusia, dupa ce va invinge Germania in finala, in timp ce Spania, o alta favorita, va fi eliminata in sferturi, relateaza EFE. Conform studiului…

- Rusia este calificata la Cupa Mondiala de rugby din 2019, a anuntat marti Federatia internationala (World Rugby), care a descalificat echipele Spaniei, Romaniei si Belgiei, informeaza AFP. Rusii acced astfel la Cupa Mondiala, dupa ce romanii, spaniolii si belgienii au fost descalificati…