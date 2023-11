Israelul și Hamas prelungesc armistițiul cu o zi Israelul și Hamas au convenit sa prelungeasca armistițiul temporar cu o zi suplimentara joi, in timp ce doi barbați inarmați au ucis trei persoane intr-un schimb de focuri in Ierusalim, potrivit Politico. Incetarea focului – care fusese deja prelungita cu doua zile la inceputul acestei saptamani – urma sa expire joi la ora locala 7.00 […] The post Israelul și Hamas prelungesc armistițiul cu o zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

