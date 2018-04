Stiri pe aceeasi tema

- Un vlogger din Barcelona a vrut sa filmeze o farsa amuzanta pe care sa o urce apoi pe contul sau de Youtube, insa gluma de prost gust pe care a facut-o l-ar putea baga in inchisoare. „Victima” sa este un cerșetor din Romania.

- Un YouTuber din Spania a vrut sa cunoasca faima pe internet pacalind un cersetor roman, pe care l-a intalnit pe strazile din Barcelona anul trecut, sa manance biscuiti care aveau pasta de dinti in loc de crema.

- Vlogger-ul Youtube ReSet, care a umilit un cerșetor roman in Barcelona, ar putea ajunfe sa faca inchisoare. Tanarul de 20 de ani, care are doua milioane de fani, a postat un video in care umilea un cerșetor. Gestul sau a iscat un val de critici pe internet, iar acum l-ar putea costa…

- A furat o bicicleta in valoare de 8.000 de lei. Hotul este un tanar care este cautat de Politie.Potrivit oamenilor legii, individul a intrat in scara blocului de locuit de pe strada A.Russo din sectorul Ciocana și a furat bicicleta care a fost lasata fara supraveghere.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, facand trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian Ghita, ca atunci cand nu se putea pune in aplicare o hotarare judecatoreasca considera ca statul roman este umilit, afirmand ca in locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat cu Vucic.

- Serviciul de asistența gratuita Peditel 1791, la care parinții pot apela pentru a primi sfaturi medicale pentru copii lor, este acum în pericol de a se închide, din cauza modificarilor facute de Guvern la Codul fiscal.Astfel, conducerea fundației spune ca, din cauza modificarilor…

- Fostul antrenor al Stelei a primit 500.000 de euro pentru performanța reușita sambata. Al Wahda a trecut cu 2-0 de Al Jazira, obținand o victorie fara emoții. De menționat ca formația antrenata de Reghecampf are acum 11 meciuri la rand fara infrangere, in toate competițiile. In Supercupa Emiratelor…