Sunday Times a publicat pe 23 decembrie un articol ce critica Sputnik ca servind interesele Kremlinului. Articolul este insotit de fotografii si nume ale jurnalistilor ce lucreaza in Marea Britanie pentru acest grup media rus international, care a deschis un webradio in limba engleza cu sediul la Edinburgh, unii avand nume vizibil britanice.



Dupa aceasta publicare, foarte comentata in Rusia, numele si fotografiile jurnalistilor ce lucreaza la biroul din Moscova al BBC au fost difuzate joi pe mai multe site-uri rusesti si preluate de media pro-Kremlin, potrivit Agerpres.



"Ceea…