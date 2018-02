Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Amtena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- Noi dezvaluiri bomba in cazul șefului DNA Ploiești, Lucian Onea și procurorul Portocala, care au fost inregistrați de fostul membru al PSD, Vlad Cosma, in timp ce falsificau probe in dosarul in care este implicat Sebastian Ghița.

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita, aflat in prezent in Serbia, a declarat, luni seara, intr-o interventie la Romania TV ca seful DNA Ploiesti, procurorul Lucian Onea, s-a autoincriminat in conferinta de presa sustinuta luni.

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma, condamnat in prima instanța la 5 ani de inchisoare, ii acuza pe anchetatorii sai de la DNA Ploiești ca i-ar fi cerut sa “planteze” probe impotriva controversatului om de afaceri, fugit in Serbia, Sebastian Ghița. Acesta a pus la dispoziție o serie de inregistrari. DNA…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, este acuzat ca a obținut ilegal asfaltarea drumului catre vila sa de lânga Ploiești, dezvaluia în 2017 Incisiv de Prahova și FLUX 24. DNA Ploiești era considerata unitatea de elita a DNA, dar situația a explodat dupa dezvaluirile despre procurorul Mircea…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese din nou la rampa. Acesta lanseaza o noua serie de acuzatii uluitoare la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a avut o iesire nervoasa…

- Il credeam pe Sebastian Ghița un tip deștept. Pina duminica seara, cind a acceptat sa i se ia prin telefon un interviu de catre Mihai Gadea și Mircea Badea la Sinteza zilei de la Antena 3, dupa dezvaluirile lui Vlad Cosma despre cum s-au nascocit și plantat probe intrun dosar administrat de «Unitatea…

- "Am fost chemat pentru a da o declarație in dosarul lui Vlad Cosma. Am fost obligat si constrans sa fac denunturi mincinoase. Obligat sa fac anumite declaratii in anumite dosare impotriva lui Sebastian Ghita. La inceputul inceputului impotriva familiei Cosma. S-a dorit foarte mult arestarea lui Mircea…

- Razvan Alexe, un controversat afacerist din Ploiești, a fost chemat, luni, la sediul DNA pentru a da delcarații chiar intr-un dosar in care e implicat fostul deputat Vlad Cosma. Alexe il acuza pe procurorul Mircea Negulescu ca obișnuia sa puna presiune pe inculpați și pe martori pentru a face denunțuri.”Am…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea a oferit astazi (12 februarie 2018), intr-o conferința de presa, primele reactii in urma dezvaluirilor facute duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afaceri, Sebastian Ghița. In celebra inregistrare sunt incluse niste pasaje audio in care se arata ca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. "Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Social-democrații au reacționat dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii DNA Ploiești ca ar fi falsificat dovezi in dosare in care este vizat și afaceristul fugar Sebastian Ghița. ”Aici nu e vorba despre cine este intr-o anumita…

- Surse judiciare confirma pentru Libertatea.ro depunerea unei plangeri penale formulate de Vlad Cosma dar atrag atenția ca nu s-a constituit inca un dosar penal pe baza acestei acțiuni. Concret, explica sursele citate, Vlad Cosma a depus doar plangerea dar nu și probele pe care acesta le-a devoalat public…

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a sustinut, prin intermediul unei inregistrari transmise Antena 3, ca procurori de la DNA Ploiesti l-au amenintat cu arestarea surorii lui daca nu ii denunta pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a rupt tacerea si a facut dezvaluiri bomba, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a familiei Cosma. Dupa inregistrarile care au facut…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat luni dimineața la dezvaluirile incendiare ale fostului deputat PSD, Vlad Cosma, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a…

- Sebastian Ghita a intrat in direct la Antena 3, prin telefon, dupa ce Vlad Cosma a facut publica o inregistrare in care prezinta presupuse abuzuri ale lui Mircea Negulescu, inregistrari in care Cosma afirma ca a fost pus sa falsifice probe impotriva lui Ghita. Iata cateva dintre declaratiile lui Ghita: …

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, aflat de aproape un an de zile in Serbia, a aparut intr-un interviu la Antena 3 dupa ce postul a prezentat mai multe inregistrari cu fostul deputat PSD Vlad Cosma care acuza procurorii DNA Ploiești ca fabrica și planteaza probe. „Au urmat dezvaluirile facute de sora mea…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

