Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila l-a catalogat pe Victor Ponta avand un stil duplicitar și mincinos, dupa ce fostul premier a afirmat ca liderul PSD i-a promis ca va da ALDE afara de la guvernare și ca Pro Romania va primi ce ministere vrea.

- Viorica Dancila a declarat, dupa ce liderul Pro Romania Victor Ponta a sustinut ca i-ar fi oferit ministere si ar fi promis ca scoate ALDE de la guvernare, ca stilul mincinos si duplicitar al acestuia este unul dintre motivele pentru care ea nu a mai dorit colaborarea.

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, spune ca stilul "mincinos si duplicitar" al lui Victor Ponta a reprezentat unul dintre motivele pentru care nu a acceptat o colaborare cu PRO Romania. Precizarea sefului PSD vine in replica la recentele declaratii ale presedintelui PRO Romania. "Stilul acesta…

- Viorica Dancila l-a catalogat pe Victor Ponta drept mincinos și duplicitar, motiv pentru care a refuzat o colaborare cu acesta. “Stilul acesta mincinos și duplicitar al domnului Victor Ponta este unul dintre motivele pentru care nu am mai dorit sa colaboram, pana la urma. Neseriozitatea sa, dorința…

- Viorica Dancila il face „mincinos si duplicitar" pe Victor Ponta, dupa ce liderul Pro Romania a scris pe Facebook ca premierul i-ar fi oferit ministere, spunandu-i ca va da afara ALDE de la guvernare. „​Stilul acesta mincinos si duplicitar al domnului Victor Ponta este unul dintre motivele pentru care…

- Premierul Viorica Dancila a apreciat luni ca liderul Pro Romania, Victor Ponta, are un stil „mincinos și duplicitar”, ca este „un om incapabil sa contruiasca și știe doar sa distruga” și ca PSD nu face „trocuri” precum ieșirea ALDE de la guvernare și cooptarea Pro Romania.„Stilul acesta mincinos…

- Liderul PSD Viorica Dancila le-a vorbit liderilor județeni, in ședința de marți a Comitetului Executiv Național, despre un „sondaj al ambasadelor” despre candidații la alegerile prezidențiale, cercetare in care șeful PSD a zis ca are incredere, au relatat surse din CEX in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.„Dancila…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, susține ca premierul Viorica Dancila și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, comit o ilegalitate atunci cand anunța o rectificare bugetara pozitiva. Cițu analizeaza cifrele și susține ca acestea au fost masluite, pentru ca deficitul este mai mare decat il…