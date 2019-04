Stiri pe aceeasi tema

- Obrazul subțire, cu cheltuiala se ține, iar Lucian Sanmartean o demonstreaza cu vehemența! Fostul fotbalist a fost protagonistul unor imagini senzaționale, care il claseaza in topul celor mai stilați sportivi de la noi.

- Pe scena le da palpitații barbaților atunci cand iși face apariția! In viața de zi cu zi, Anna Lesko se transforma intr-o adevarata leoiaca cand in ecuație intra fiul ei și nimeni nu ii sta in cale!

- Jogging-ul și fotbalul sunt sporturile cu cele mai mari riscuri de accidentari primavara , spune dr. Ion Bogdan Codorean, medic ortoped specializat in traumatologie sportiva, care i-a ajutat sa se intoarca in joc pe Președintele Romaniei Klaus Iohannis, Catalina Ponor, Mirel Radoi, Ciprian Marica, Alex…

- Astazi a fost conectat curentul electric la singura camera locuibila din locuința unde a avut loc incendiul din 16 februarie 2019 de pe strada Mihai Viteazu 70 din Carei. S-a reușit și punerea in funcțiune a unui coș de fum pentru soba care poate incalzi camera așa ca de asta seara se va putea dormi…

- O batrana in varsta de 85 de ani, din municipiul Focsani, gasita de familie intr-o stare de hipotermie severa, cu o temperatura a corpului de 26,5 grade C, si considerata moarta, si-a revenit miraculos chiar in timp ce familia se pregatea sa cheme preotul pentru cele crestinesti, potrivit reprezentantilor…

- O tanara de 15 ani a fost gasita de familie, in stare critica, prabușita in baie. Fata s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon rezultat de la un instant defect. Medicii lupta din rasputeri sa o țina in viața pe adolescenta. Trei ambulanțe au ajuns de urgența acasa la Andreea G, in Șaranga. Neoficial,…