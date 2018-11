Stiri pe aceeasi tema

- Sebastien Loeb va participa la ediția de anul viitor a Raliului Dakar in calitate de pilot privat al celor de la Red Bull și va urca la volanul unui Peugeot 3008 DKR. Nonuplul campion mondial de raliuri a organizat la finalul saptamanii trecute un eveniment cu ocazia caruia a prezentat culorile mașinii…

- Porsche și Lamborghini duc un adevarat duel pentru titlul de cel mai rapid model de strada de pe circuitul german de la Nurburgring. La inceputul anului trecut, Lamborghini Huracan Perfromante a reușit sa parcurga un tur pe Iadul Verde in 6 minute și 52 de secunde. 6 luni mai tarziu, Porsche 911 GT2…

- BMW a prezentat noul Z4 in urma cu cateva luni cu ocazia Monterey Car Week din California, SUA. Acum, roadsterul producatorului german poate fi comandat și pe piața din Romania. Noul Z4 este mai lung cu 85 de mm fața de vechea generație, dar are un amptament mai scurt cu 26 de mm. Standard, roadsterul…

- Pregatirile pentru lansarea lui BMW Seria 8 Convertible au intrat in linie dreapta, iar modelul va fi prezentat oficial in luna noiembrie in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles. Informațiile vin in urma unui interviu acordat de unul dintre oficialii BMW pentru publicația Roadshow. In urma cu cateva…

- Mercedes-AMG a prezentat noul AMG GT 4-Door Coupe (versiunea cu patru uși a lui AMG GT) in cadrul Salonului Auto de la Geneva din luna martie. Pe piața din Romania, modelul producatorului german are un preț de pornire de 99.026 de euro cu TVA. Pentru aceasta suma, clienții vor primi versiunea AMG GT…

- Vanzarile de mașini diesel sunt pe o traiectorie descendenta și au o cota de piața de numai 37% la nivelul primei jumatați a anului, iar acest lucru se observa și in clasamentul celor mai populare modele cu un astfel de sistem de propulsie. Potrivit unor statistici realizate de compania Jato Dynamics,…

- Peugeot a demarat programul de teste pregatit pentru viitoarea generație 208. Modelul de clasa mica dezvoltat de constructorul francez ar urma sa fie prezentat in 2019, iar conform primelor informații, Peugeot pregatește o serie de surprize pentru fani. Din punct de vedere estetic, viitorul Peugeot…

- Pentru pregatirea productiei de serie, a saptea generatie a sedanului sport BMW de succes a fost supusa testelor si reglajelor dinamice pe legendara bucla Nordschleife a circuitului Nurburgring. Modelul va debuta pe piata la inceputul lui 2019.