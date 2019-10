Stiri pe aceeasi tema

- Discuția a avut loc pe grupul privat de Facebook „Poiana lui Iocan", utilizat de partid, noteaza Rise Project, care a publicat și inregistrarea audio. Dan Barna a incercat sa explice faptul ca dezvaluirile reprezinta, de fapt, o acțiune premeditata la adresa sa. Dupa publicarea inregistrarii,…

- ​Rise Project a publicat, marți, o ancheta în care susține ca Dan Barna ar fi supervizat fraude și conflicte de interese cu fonduri UE. Articolul a fost publicat în ziua când Barna, candidat la prezidențiale, a mers la Cotroceni pentru consultarile organizate de președintele Iohannis…

- Antreprenorul de succes Dan Barna duce in spate o serie lunga de eșecuri care au costat aproape șase milioane de euro, scrie Rise Project intr-un material in care se afirma ca "șeful USR, partidul care a inițiat campania #FaraPenali, este supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat astazi lista candidaturilor ramase definitive la alegerile prezidențiale, care cuprinde 14 persoane. „Candidaturile ramase definitive la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019: 1. Viorel Catarama – Dreapta Liberala, 2. Viorica Dancila – PSD, 3.…

- Prezidentiabilii PNL si USR, Klaus Iohannis si Dan Barna, isi vor depune candidaturile in aceeasi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidentiabilul UDMR Kelemen Hunor isi va depune candidatura sambata. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro Romania pentru Cotroceni, se va inscrie oficial…

- Luat peste picior din cauza sloganului de campanie „Fericiți in Romania”, liderul USR Dan Barna explica, pe Facebook, de ce a ales sa opteze pentru acest mesaj. „Acesta e obiectivul meu. E mare, e enorm. Dar așa și trebuie sa fie. Și te voi convinge și pe tine ca e posibil. Iar apoi, impreuna, vom…

- Presedintele ProRomania Victor Ponta conditioneaza formarea unei aliante cu ALDE de schimbarea Guvernului actual si a programului de guvernare “Dragnea-Valcov”. El sustine ca propunerea sa este posibila „daca ALDE nu mai sustine actuala formula” de guvernare, potrivit Mediafax. „Mi-am descoperit o multime…

- Viorica Dancila, candidat PSD "Nu ca este versiunea care se ia cel mai mult in calcul, ci este singura care se va lua in calcul, astazi, la CEx. Va fi un vot care va tinde catre unanimitate, vreo doua voturi impotriva, cel mult, daca nu cumva si acolo se va merge pe consesns. In opinia mea,…