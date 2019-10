VIDEO​ Bloc de șapte etaje prăbușit în Brazilia. O persoană a decedat ​Un bloc de șapte etaje s-a prabușit în orașul brazilian Fortaleza. Pompierii aflați la fața locului au declarat ca o persoana a decedat, scrie BBC.



Șapte oameni, printre care o femeie de 60 de ani și un tânar de 20, au fost salvați dintre ruinele blocului. Alți zece oameni sunt înca prinși sub darâmaturi iar pompierii fac mari eforturi pentru a îi salva. Situația este înca foarte periculoasa dat fiind faptul ca salvatorii pot fi prinși și ei sub darâmaturi. O persoana ar fi blocata într-un lift.

