- Un nou cutremur s-a produs în aceasta dimineața în zona Vrancea, având o magnitudine de 3,5 pe scara Richter. Seismul s-a produs la aproape patru ore dupa ce, în aceeasi zona, s-a înregistrat un seism de 3,7 pe Richter. Potrivit Institutului National pentru…

- Doua cutremure de magnitudine peste 3,5 s-au produs vineri in judetul Buzau, in zona seismica Vrancea. Un prim seism cu magnitudinea de 3,6 s-a produs la ora 3: 41, la o adancime de 122 de kilometri, fiind urmat la cateva ore de un alt cutremur, cu magnitudine 3,7, care s-a produs la ora 7:36, la o…

- Doua cutremure s-au produs luni noaptea in Neamt si Vrancea aproape simultan, la un interval de cateva secunde, conform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul cutremur s-a produs in Neamt, la ora 1:14:29, la o adancime de 200 de kilometri, avand o magnitudine…

- Doua cutremure s-au produs luni noaptea, in Neamt si Vrancea, la un interval de cateva secunde, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul cutremur s-a produs in Neamt, la ora 1:14:29, la o adancime de 200 de kilometri, avand o magnitudine…

- In cea de a doua noapte de Paste, in Romania au fost doua cutremure cum, probabil, nu au mai fost inregistrate vreodata.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare primul a avut loc, in judetul Neamt, la 01.14.29, de magnitudine 3.5, la 200 de kilometri adancime.Cel de al doilea a fost inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.2 grade s a produs in judetul Buzau, la 22.46, la 139 de kilometri.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost localizat la 129 de kilometri adancime, la coordonatele lat 45.84; lon 26.67, in zona…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 13/03/2019 03:19:49 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate: lat 45.7828; lon 26.6499.Magnitudine: 3.2(ml), adancime: 75km. In 2019 cel mai puternic cutremur a avut loc pe 9 ianuarie si a inregistrat…