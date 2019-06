Ungurii, lovitură cumplită pentru Dăncilă! Vor s-o dea AFARĂ! "Am semnat motiunea si propunerea mea pentru colegii mei e s-o si votam. Formal vom lua o decizie la sedinta noastra comuna a grupurilor parlamentare, martea viitoare", a spus Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, UDMR a introdus in textul motiunii si motivele pentru care va vota pentru motiune. "Am avut o discutie si cateva propuneri de ale noastre au fost introduse in text. Sunt doua lucruri mai importante, situatia din Valea Uzului, aici e o abordare principiala legat de acest subiect si, al doilea subiect pe care noi l-am pus in textul motiunii de cenzura - ordonanta de urgenta pentru alegerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

