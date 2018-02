Stiri pe aceeasi tema

- Google desfasoara in prezent mai multe programe de tip „bug bounty", programe prin care cei care descopera probleme de securitate in cadrul produselor companiei sunt recompensati financiar. Google Chrome si Android sunt doar cateva din produsele in jurul carora exista astfel de programe. In…

- Tribunalul districtual din Tokyo a ordonat miercuri companiei Tokyo Electric Power (Tepco), operatorul centralei nucleare de la Fukushima, sa plateasca 1,1 miliarde de yeni (10,1 milioane de dolari) locuitorilor unui oras din prefectura Fukushima pentru prejudiciile de natura psihologica suferite…

- Simona Halep (26 de ani) poate pierde un contract de sponsorizare în valoare de doua milioane de dolari cu o firma de cosmetice din Statele Unite. Cauza ar fi politica echipei manageriale a numarului 2 WTA.

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), in procesul castigat de statul roman in urma rezilierii de catre companie a trei acorduri petroliere de concesiune, se ridica la aproximativ 97,2 milioane de dolari, spune casa de avocatura…

- Actionarii Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), au aprobat un plan de investitii de 61 milioane dolari pentru acest an, scrie news.ro.Combinatul de aluminiu preconizeaza pentru acest an un profit net de 42,8 milioane dolari,…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, din cauza rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunța un comunicat al Guvernului. Decizia apartine…

- Romania a castigat procesul cu Chevron, iar gigantul american trebuie sa plateasca, 73 de milioane de dolari, Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea

- Compania petroliera americana Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, potrivit unei decizii a Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris (ICC Paris). Statul roman va fi despagubit dupa ce Chevron…

- ANRM si Chevron Romania Holdings au incheiat, pe 3 martie 2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare in perimetrele EX 17 – Costinesti, EX – 18 Vama Veche si EX – 19 Adamclisi, aprobate prin hotarari de guvern, care prevedeau obligatii minime de explorare asumate de Chevron.

- Sumele pe care le castiga Simona Halep gratie performantelor sportive nu mai sunt chiar atat de ametitoare dupa ce sunt supuse taxelor. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de premiul de la Australian Open, care aproape s-a injumatatit dupa ce castigul Simonei a fost impozitat. Simona…

- Cosmin Muntean, liderul retelei de trafic de medicamente din Cluj catre SUA, afacere care a creat un prejudiciu de aproape 15 milioane de dolari, era participant activ la protestele antiguvernamentale. El a fost surprins la manifestatii purtand o pancarta "Nu muncim noi cat puteti voi fura". Procurorii…

- Finantarea de urgenta cu mai multe sute de milioane de dolari ceruta de Agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) ar reprezenta ''un colac de salvare'' pentru populatia palestiniana amenintata cu inghetarea ''catastrofala'' a ajutoarelor americane, au indicat…

- ExxonMobil a lansat o licitatie pe SEAP pentru incheierea unui acord cadru privind servicii de foraj in Marea Neagra. Valoarea estimata a acordului fara TVA este cuprinsa intre 230 milioane dolari si 420 milioane dolari. Durata acordului- cadru este de 36 luni de la data atribuirii contractului.

- Wozniacki a primit un cec de 4 milioane de dolari australieni si 2.000 de puncte WTA pentru victoria sa, in timp ce Halep a fost recompensata cu 2 milioane de dolari (1,3 milioane de euro) si 1.300 de puncte.

- Este vorba de MILIOANE de EURO! Se pregateste de PLECARE? Daca se dovedeste ce spun sursele….! Baiatul lui Dragnea scoate conturile firmelor milioane de euro și se pregatește sa plece din Romania! Banii sunt transferați, pe persoana fizica, in strainatate! Ștefan Valentin Dragnea, baiatul lui Dragnea,…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…

- In anii studentiei, vazand cat de dificil era sa invete cele mai de baza functii ale platformelor de design online existente in 2006, i-a venit ideea proiectarii unei platforme mult mai simple, accesibila oricui. “Pana si pentru cele mai simple task-uri, precum trimiterea unui fisier PDF de calitate…

- Orasul Zlatna este beneficiar al Programului – Pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna si Copsa Mica, Subprogramul “Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna“ – pe baza conventiei nr. 5541/2006, incheiata cu Ministerul Mediului. Printre proiectele de investiții s-a regasit și obiectivul…

- In Noiembrie 2015 cantaretul a platit 13,5 milioane de dolari pentru propria lui locuinta in Los Angeles, o vila de 3000 de metri patrati, cu sapte dormitoare. Vila a fost proiectata de un faimos arhitect din anii 1950, Grefory Ain, iar dupa lucrari de modernizare Ricky s-a mutat in noua lui Casa la…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza...

- Adevarata emblema pentru noul cartier din New York, Hudson Yards, monumentala scara va oferi vizitatorilor o perspectiva deosebita asupra raului Hudson si renumitului Manhattan. Este un santier al...

- Vedeta americana Paris Hilton (36 de ani) s-a logodit cu actorul Chris Zylka (32 de ani), cunoscut din serialul de televiziune „The Leftovers“, dupa ce acesta a cerut-o in casatorie in weekend, in timp ce se aflau la schi in Aspen, Colorado.

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Razboiul stelelor", s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american in cel de-al doilea weekend de proiectii in cinematografele din Statele Unite si Canada, informeaza AFP. Dupa ce a obtinut incasari de…

- Miliardarul american Bob Parsons le-a oferit prime in valoare de 1,3 milioane de dolari angajaților sai. El a anunțat ca va oferi aceste prime, dupa ce a Donald Trump a semnat legea reformei fiscale, care prevede scutiri generoase de taxe pentru cei mai bogați americani, relateaza Forbes.com. Bob Parsons,…

- Sinteza contine 57 de pagini si dezvaluie si cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns.Sinteza a fost primita impreuna cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll si Steptoe & Johnson, care informeaza periodic Banca Nationala…

- Producatorul Harvey Weinstein ar trebui sa-i plateasca sotiei sale, Georgina Chapman, 12 milioane de dolari dupa divort, dupa cum se prevede in acordul prenuptial, relateaza online ziarul spaniol ABC care citeaza portalul TMZ. Magnatul american a inceput sa plateasca pentru abuzurile comise…

- In bugetul anual de 600 de miliarde de dolari, Departamentul Apararii din SUA a avut, timp de cinci ani, un capitol special, care valora 22 de milioane de dolari: Programul Avansat de Identificare a Amenințariilor Aerospațiale

- Aceste vedete se bucura de un succes net mai mare decat al soțului sau iubitului lor și, drept urmare, caștiga mai multe milioane de dolari decat cei cu care iși impart viața și, iata!, caștigurile. Nicole Kidman Caștigatoarea Oscarului, care și-a facut cunoscut talentul actoricesc in producții precum…

- Fostul baschetbalist american Michael Jordan este sportivul cel mai bine platit din toate timpurile, avand o avere estimata la 1,85 miliarde dolari, conform clasamentului publicat de revista americana Forbes, informeaza AGERPRES . “Air” Jordan a realizat cea mai mare parte a veniturilor sale in urma…

- Apple ar putea achizitiona Shazam, aplicatia de recunoastere a melodiilor, si ar urma sa plateasca 400 de milioane de dolari, potrivit BBC News, care citeaza site-ul techcrunch.com.Shazam, o companie de software din Marea Britanie fondata in 1999, le permite oamenilor sa isi foloseasca smartphone-ul…

- Gemenii Winklevoss, care l-au dat in judecata la inceputul anilor 2000 pe Mark Zuckerberg sustinand ca acesta le-a furat ideea pentru Facebook, au strans o avere de peste un miliar de dolari dupa ce au capitalizat cresterea uimitoare a bitcoin, potrivit The Telegraph. Un pariu de 11 milioane…

- Romania e principalul partener comercial al Republicii Moldova Chisinau, capitala Republicii Moldova foto: arhiva România ramâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu un volum al schimburilor de peste un miliard de dolari în primele zece luni ale acestui…

- Undeva într-o groapa de gunoi din Tara Galilor se afla îngropate peste 100 de milioane de dolari. Un IT-ist din Tara Galilor ar fi putut fi printre milioanari în bitcoin în acest moment daca ar mai fi avut în posesia sa monedele bitcoin pe care le-a minat. El…

- Mugabe, caruia i s-a garantat imunitatea, va primi imediat 5 milioane de dolari, iar lunile urmatoare va mai incasa sume consistente. In plus, Robert Mugabe, in varsta de 93 de ani, va primi un salariu luna de 150.000 de dolari pana la moarte. Dupa moartea sa, sotia sa, Grace, in varsta de 52 de ani,…

- Actrita Deepika Padukone, una dintre cele mai populare vedete indiene si regizorul Sanjay Leela Bhansali au fost nevoiti sa amane premiera unui film foarte asteptat dupa ce un politician din partidul aflat la guvernare in India a oferit o recompensa de 1,5 milioane de dolari pentru decapitarea acestora,…

- Se spune ca ban la ban trage, iar atunci cand vine vorba despre averea lui Kim Kardashian lucrurile nu sunt diferite. Vedeta reuseste sa-si mareasca veniturile de la o zi la alta, iar fanii ei cumpara orice ar lansa ea sau vreun alt membru al familiei.

- Ele castiga milioane de dolari la nici 25 de ani Industria modei este una extrem de satisfacatoare pentru cei norocosi si muncitori. Modele cu varsta de pana in 25 de ani ajung sa castige anual multe milioane de dolari, iar, de pe urma imaginii lor, companiile si toti cei din acest sistem sa castige…

- Țara noastra incaseaza datoriile de dinainte de revoluție Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor Publice in sedinta de guvern de miercuri. Potrivit…

- "Pentru anul 2017 avem o prognoza pentru vanzari la export de 120 de milioane de dolari, in crestere cu 20% fata de anul trecut, iar pentru piata interna am trecut de 10% in primul semestru. Deci, creste si ponderea pietei interne si este de asteptat sa creasca in continuare in perioada urmatoare.…

- Una dintre surse a precizat ca CEFC este actorul principal al consortiului si ar urma sa asigure cea mai mare parte din finantarea pentru aceasta tranzactie estimata la aproximativ 500 milioane de euro (587 milioane de dolari). Capitalizarea de piata a Central European Media Enterprises este de aproximativ…

- Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, se arata convins ca plangerea lui Veaceslav Platon, depusa in Romania, este ghidata de serviciile speciale ale Federației Ruse. Intr-un interviu acordat in exclusivitate Ziarului NAȚIONAL, Vlad Plahotniuc afirma FSB ar fi suparat pe guvernarea…

- Majoritatea oamenilor ar spune, fireste, ca este vorba de o extravaganta a unui miliardar excentric. In realitate, in Emiratele Arabe Unite, este vorba de ”un act de patriotism”. Ahmed al-Marzuoqi (23 de ani) un tanar om de afaceri din Emirate, nu a ezitat sa dea 3 milioane de dolari pentru a fi ”numarul…

- Pretul de un milion de dolari pentru un automobil poate speria majoritatea soferilor. Cei care isi permit sa de atatia bani pentru o masina un autoturism din aur pretul poate fi convenabil. O astfel de masina poate fi admirata la salonul auto din Dubai.

- Miliardarul Bill Gates investește in gasirea unui tratament pentru Alzheimer, considerat unul dintre sfintele graaluri ale medicinei moderne, scrie CNN . In prezent nu exista nici un tratament care sa opreasca boala sau macar sa-i incetineasca evoluția. Dar multimilionarul Bill Gates spera sa schimbe…

- Serena Williams investeste masiv in imobiliare. Pentru noua casa din Beverly Hills, Serena Williams a platit 6,7 milioane de dolari, asta dupa ce a intrat in posesia unei alte locuințe, in Bel Air, contra sumei de 12 milioane de dolari. Aici, jucatoarea de tenis locuieste impreuna cu sotul ei, Alexis…