- Colegiul Medicilor din Suceava a depus o plangere la Politie, reclamand ca intr-un coafor din oras s-ar face interventii estetice, desi nu exista nicio unitate medicala inregistrata sau vreun medic care sa realizeze aceste operatii. Oamenii legii fac cercetari pentru inselaciune.

- Apar noi marturii cutremuratoare in scandalul presupusului medic italian. Unei femei i-a fost mutilat nasul in urma unei operatii facute de Matteo Politi, asta le-a spus ea jurnalistilor de la Libertatea.

- Falsul chirurg italian a fost adus, joi, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru a fi audiat de catre procurori in dosarul in care e cercetat pentru inselaciune, reunit cu cel in care este vizat pentru exercitarea unei functii fara drept.

- Povestea italianului Matteo Politi, care se dadea drept medic si a ajuns sa opereze in Romania, continua sa socheze. In contextul acestui scandal, jurnalistii „Adevarul“ l-au intrebat pe doctorul timisorean Tiberiu Bratu, presedintele Societatii Romane de Chirurgie Estetica, cum comenteaza acest caz.

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre cazul lui Matteo Politi, italianul care a operat in mai multe clinici private, desi absolvise doar opt clase.

