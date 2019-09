Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul C.I. Parhon din Iasi au realizat al 13-lea transplant renal din acest an. Un barbat de 38 de ani a primit sansa la o viata mai buna chiar de la mama lui. In zona Moldovei, pe listele de așteptare pentru un transplant de rinichi sunt peste 500 de persoane, anunța MEDIAFAX.Un…

- Tragedie fara margini pentru o familie din Iasi. Claudiu Lupașcu și soția acestuia se zbat acum intre viața și moarte dupa ce au suferit un grav accident in Spania. Saptamana trecuta, cei doi soti au inchiriat o ambarcațiune pentru a se plimba pe mare, insa barca a explodat. Totul s-a intamplat la doar…

- Eugen Neagoe a parasit miercuri, 24 iulie, Spitalul de Urgenta Floreasca, iar medicii i-au recomandat o luna de pauza, dupa care poate reveni in fotbal, potrivit Mediafax."Inima nu mai batea regulat si am ramas fara puls. Ingerii mei pazitori au fost medicii de pe Ambulanta, cele doua doamne.…

- Maternitatea „Elena Doamna" din Iasi a primit aprobarea de la Ministerul Sanatatii pentru achizitionarea de aparatura medicala in valoare de aproximativ 2,6 milioane de lei. Conform conducerii unitatii medicale, o parte dintre echipamente sunt unice in Moldova, si vor ajunge in spital la solicitarea…

- Tatal copilului de 2 ani care a cazut aseara de la etajul 9 al unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iasi este cercetat penal pentru ucidere din culpa. Barbatul ar fi lasat deschis un geam de la apartament, iar minorul s-a prabusit in gol. Medicii care au ajuns la fata locului au…

- Prof. dr. Stefan Butureanu, Maternitatea „Elena Doamna" Iasi: „Denumirea acestui test, este de fapt un acronim rezultat prin alaturarea initialelor celor cinci grupuri de infectii pe care testul le poate depista, afectiuni ce se pot transmite foarte usor de la mama la fat. Testul TORCH cuprinde de fapt…

- Un angajat la societații Goscom Vaslui a fost dus in stare grava la un spital din Iași dupa ce a fost lovit de o mașina pe bulevardul Ștefan cel Mare, in zona fostei mori de grau din cartierul 13 Decembrie, in timp ce se afla in plina activitate de intreținere a spațiilor verzi. Polițiștii urmeaza sa…

- In acest sfarsit de saptamana, la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi au ajuns foarte multe persoane in stare de ebrietate care au fost implicate in contexte violente din aceasta cauza. Medicii spun ca au tratat un numar neasteptat de mare de astfel de pacienti,…