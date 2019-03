Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a solicitat, luni, Inaltei Curți de Casație și Justiție rejudecarea dosarului in care Calin Popescu-Tariceanu a fost achitat in prima instanța pentru marturie mincinoasa. De cealalta parte, președintele Senatului susține ca rejudecarea dosarului…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen in apelul dosarului Campusului Social Henri Coanda, unde fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare recent condamnat definitiv la noua ani de inchisoare in Dosarul retrocedarilor din Constanta , este acuzat…