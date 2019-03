Turisti blocati dupa ce telescaunul de la Paltinis s-a stricat Calatorie cu un plus de adrenalina pentru cateva persoane aflate in aceasta duminica la munte si care au ales sa ia telescaunul din Paltinist. Instalatia care face posibila transportul turistilor in zona s-a defectat, din cate a anuntat Salvamont Romania, via Facebook. Ca urmare a situatiei neprevazute, turistii au ramas blocati la inaltime. In ajutorul […] Turisti blocati dupa ce telescaunul de la Paltinis s-a stricat is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

