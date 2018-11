Stiri pe aceeasi tema

- “Nu m-aș fi așteptat ca lupta anticorupție sa fie slabita, așa cum s-a intamplat recent, ca independența justiției sa fie amenințata, ca va exista un risc și mai mare ca selectarea procurorilor sa fie din nou politizata. E ceva ce nu aș fi prezis in urma cu trei ani. Fara indoiala, ca ambasador american,…

- Ministrul Mihai Fifor a avut, luni, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, cu care a discutat, in special, pe tema cooperarii romano-britanice in domeniul apararii, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut luni, 8 octombrie, la sediul MApN, o intrevedere cu noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble.Subiectele abordate in cadrul discutiilor au vizat cooperarea romano britanica in domeniul apararii, cu…

- Marți, 2 octombrie a.c., senatorul Gabriela Crețu, președinta Comisiei pentru afaceri europene din Senatul Romaniei, a prezidat intrevederea Comisiilor parlamentare reunite pentru afaceri europene și politica externa ale Senatului și Camerei Deputaților cu Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii…

- Primarul Mircia Gutau a avut, astazi, o intalnire cu ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la Bucuresti, E.S. Tran Thanh Cong, care a fost insotit de secretarul II al Ambasadei Vietnamului in Romania, Nguyen Hoang Long, si de directorul general al unei ...

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, luni, o intrevedere cu noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis…

- O companie uriasa care desfasoara activitati semnificative in Italia, Franta, America de Nord si Sri Lanka deschide un nou centru de servicii de business in Bucuresti. Mutarea vine pe fondul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. London Stock Exchange Group va deschide centrul de servicii in…