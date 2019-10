Stiri pe aceeasi tema

- Președintintele american Donald Trump le-ar fi spus ministrului rus de Externe și ambasadorului Rusiei ca ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 nu l-a îngrijorat, a scris Washington Post vineri seara, potrivit AFP. Aceste declarații au fost facute în cadrul întâlnirii…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- Stenogramele convorbirii telefonice din 25 iulie dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au fost facute publice miercuri de catre Casa Alba. Așa cum se aflase deja din surse informate din serviciile de informații americane, preluate de importante ziare americane, președintele…

- Casa Alba a publicat miercuri transcrierea unei convorbiri telefonice intre Donald Trump si Volodimir Zelenski, care arata ca presedintele american i-a cerut omologului sau ucrainean sa ancheteze cu privire la democratul Joe Biden, favoritul la investitura democrata in vederea viitoarelor alegeri prezidentiale,…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de 6 ani, relateaza Reuters si media ucrainene,…

- Donald Trump i-a cerut omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, in aceasta convorbire la telefon, in iulie, sa stabileasca daca fostul vicepresedinte Joe Biden a pus capat unei anchete cu privire la un grup ucrainean la care lucra fiul sau, Hunter Biden, potrivit unui rezumat al convorbirii telefonice…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de sase ani, relateaza Reuters si media ucrainene.…

- Discuțiile in sensul lansarii procedurii de suspendare a președintelui Donald Trump s-au intensificat la Washington, in urma presupusei convorbiri pe care liderul de la Casa Alba le-ar fi avut cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Discuția…