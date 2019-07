Trei turişti francezi, amendaţi la Veneţia după ce şi-au parcat bicicletele pe stradă Cei trei barbati au fost sanctionati sambata de politia locala dupa ce si-au lasat bicicletele pe o strada laterala in cartierul Cannareggio, potrivit unui comunicat al autoritatilor.



Venetia, un oras invadat de turisti, a adoptat reguli stricte de conduita pentru centrul orasului. Printre altele, este interzis mersul pe biciclete, inotul in canalele orasului si organizarea picnicurilor pe strada.



Vineri, doi excursionisti germani din Berlin au fost amendati cu o suma totala de 950 de euro dupa ce au incalzit cafea cu ajutorul unui aragaz de voiaj pe treptele celebrului pod… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de turisti germani surprinsi vineri in Venetia pregatindu-si o cafea la un aragaz de voiaj, la baza podului Rialto, a fost amendat cu 950 de euro si rugat sa paraseasca orasul, informeaza AFP. Ce...

- Un cuplu de turisti germani surprinsi vineri in Venetia pregatindu-si o cafea la un aragaz de voiaj, la baza podului Rialto, a fost amendat cu 950 de euro si rugat sa paraseasca orasul, informeaza AFP. Cei doi berlinezi, in varsta de 32 si, respectiv, 35 de ani, se instalasera dimineata,…

- Un cuplu de turisti germani surprinsi vineri in Venetia pregatindu-si o cafea la un aragaz de voiaj, la baza podului Rialto, a fost amendat cu 950 de euro si rugat sa paraseasca orasul, informeaza AFP. Cei doi berlinezi, in varsta de 32 si, respectiv, 35 de ani, se instalasera dimineata, langa rucsacuri,…

- Doi turisti din Germania isi vor aduce mult timp aminte de calatoria facuta zilele trecute la Venetia. Surprinsi preparandu-si cafeaua chiar langa Podul Rialto, cei doi au primit o amenda usturatoare si un ordin de parasire a orasului.

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, marti, 16 iulie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoturism parcat intr-un garaj de pe strada Toma Stelian, din Roman. “Misiune stingere incendiu autoturism parcat in garaj in municipiul Roman, strada Toma Stelian”, au comunicat reprezentantii…

- Un barbat din Braila a fost prins stationand neregulamentar intr o statie RATC din municipiul Constanta. In cadrul verificarilor de saptamana trecuta, politistii locali au depistat oprit pe strada Suceava, in statia destinata mijloacelor de transport public, un autoturism al carui conducator auto avea…

- SC Dima SRL, controlata de Jamal Zeido si Zeido Zeido, continua demersurile pentru ridicarea unui bloc de patru etaje pe strada Berlin din municipiul Constanta. Pe data de 7 mai, Primaria Constanta a emis autorizatia de construire nr. 708 pentru "Construire imobil S P 4e etaj tehnic retras, locuinte…