"Tramvaiul poeziei" este realizat de organizatia nonguvernamentala "Arta nu Musca" in parteneriat cu Primaria Capitalei si Societatea de Transport Bucuresti - STB SA.

Proiectul "Tramvaiul Poeziei" isi propune sa aduca lectura si poezia mai aproape de public, in contextul in care 69% dintre romani si 46% dintre bucuresteni declarau ca nu au citit nicio carte si doar 9% afirmau ca citesc aproape zilnic, potrivit Barometrului de consum cultural dat publicitatii in 2018.

"Chiar in anul in care Romania sarbatoreste Cartea, 'Tramvaiul Poeziei' va rescrie mersul calatorilor din Capitala…